«Регистрировался на соревнования как женщина»: кенийская бегунья Шиейс Чепкосгей оказалась мужчиной

Полиция Кении задержала бегунью на длинные дистанции Шиейс Чепкосгей из-за того, что она выдавала себя за медсестру в одном из госпиталей в городе Элдорет. Во время медицинского осмотра перед помещением под стражу выяснилось, что спортсменка, которая несколько раз выигрывала международные соревнования, оказалась мужчиной. Федерация лёгкой атлетики Кении осведомлена о ситуации, однако воздержалась от комментариев.

В последнее время одной их самых обсуждаемых тем в лёгкой атлетике стало выступление на соревнованиях спортсменок с повышенным содержанием мужских половых гормонов. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) уже ввела предельно допустимый уровень содержания тестостерона в организме женщин для участия в турнирах, однако это решение вызвало серьёзный резонанс в спортивном сообществе.

В центре скандала оказалась всемирно известная бегунья Кастер Семеня, которая из-за данного закона рискует потерять возможность продолжать свою спортивную карьеру. В начале июня Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию двукратной олимпийской чемпионки и разрешил ей и другим спортсменкам участвовать в соревнованиях, но точка в этом деле пока не поставлена.

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Однако в Кении произошёл инцидент, который рискует затмить ситуацию вокруг Семени. Так, стало известно, что специализирующаяся на длинных дистанциях бегунья Шиейс Чепкосгей на самом деле является мужчиной. На протяжении многих лет она выступала на международных соревнованиях, завоёвывала медали и сдавала тесты на наличие запрещённых препаратов. Так, в 2015-м в её крови были найдены следы тестостерона, андростерона и этиохоланона, вследствие чего она была дисквалифицирована на четыре года. При этом допинг-офицеры не обнаружили, что имеют дело с представителем противоположного пола.

Это стало известно лишь во вторник, 18 июня, при весьма странных обстоятельствах. Чепкосгей была задержана в одном из госпиталей кенийского города Элдорет. В момент ареста она попыталась выдать себя за работницу учреждения: была одета в форму медсестры и выполняла обязанности интерна в отделении скорой помощи. При этом определить самозванку помогли сотрудники больницы. Лицо Шиейс показалось им незнакомым, а также они заметили, что на бейдже значится неизвестная им фамилия.

Как оказалось позднее, Чепкосгей представилась Памелой Мулупи, но впоследствии было установлено, что в госпитале не числится медсестры с такими именем и фамилией. В результате сотрудники учреждения вызвали на место происшествия полицию, которая и задержала Шиейс.

«Полиция собирается выяснить, с какой целью подозреваемая находилась в госпитале», — цитирует The Star директора госпиталя доктора Уилсона Аруасу.

Стражи правопорядка направили Чепкосгей в местную женскую тюрьму, однако там она пробыла всего сутки. В ходе осмотра у так называемой женщины был обнаружен мужской половой орган.

Задержанный был возвращён в суд. Там он признался, что его настоящее имя — Хиллари Кипротич, а также рассказал, зачем выдавал себя за женщину.

«Я был рождён мужчиной, но когда регистрировался для выступления на соревнованиях, заявлял, что являюсь женщиной», — признался Кипротич в суде.

Было решено оставить подозреваемого под надзором в полицейском участке Элдорета.

По информации следователей, у Кипротича были обнаружены документы на имя Шиейс Чепкосгей, с помощью которых он на протяжении долгого времени вводил в заблуждение организаторов состязаний. За это время спортсмен успел выступить на многих международных соревнованиях, в том числе в марафонах в Малайзии, Марокко и Танзании. На данный момент на его счету значатся три золотые медали, одна из которых была выиграна на турнире в Замбии.

Суд над Кипротичем состоится в пятницу, 21 июня. При этом подозреваемому придётся вновь вернуться в госпиталь, на этот раз — для прохождения углублённого медицинского обследования. Такое постановление вынес главный судья Чарльз Обулутса.

Федерация лёгкой атлетики Кении была осведомлена о ситуации с Кипротичем, однако до настоящего момента воздерживалась от комментариев на данную тему и не выпускала официальных пресс-релизов.