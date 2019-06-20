Источник: Дисквалифицированная за допинг кенийская легкоатлетка оказалась мужчиной

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Кенийская бегунья Шиис Чепкосгей, которая была дисквалифицирована в 2017 году антидопинговым агентством страны за использование запрещённых препаратов, оказалась мужчиной.
Источник: Дисквалифицированная за допинг кенийская легкоатлетка оказалась мужчиной
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nairobi News.

Спортсменку арестовали за то, что она выдавала себя за медсестру отделения неотложной помощи одной из больниц Кении. Её поместили в камеру предварительного заключения, где тюремные надзиратели заявили, что биологически она является мужчиной. В ближайшее время Чепкосгей должна будет пройти обследование, которое определит её пол.

Легкоатлетка была дисквалифицирована на четыре года за использование тестостерона, андростерона и этиохоланона на полумарафоне в Малайзии в октябре 2016 года.

Ранее сообщалось, что победитель «Вуэльты Испании — 2011» лишён титула за допинг.

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