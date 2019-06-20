Источник: Дисквалифицированная за допинг кенийская легкоатлетка оказалась мужчиной
- РИА Новости
Об этом сообщает Nairobi News.
Спортсменку арестовали за то, что она выдавала себя за медсестру отделения неотложной помощи одной из больниц Кении. Её поместили в камеру предварительного заключения, где тюремные надзиратели заявили, что биологически она является мужчиной. В ближайшее время Чепкосгей должна будет пройти обследование, которое определит её пол.
Легкоатлетка была дисквалифицирована на четыре года за использование тестостерона, андростерона и этиохоланона на полумарафоне в Малайзии в октябре 2016 года.
Ранее сообщалось, что победитель «Вуэльты Испании — 2011» лишён титула за допинг.