СМИ: Победитель «Вуэльты Испании»-2011 лишён титула за допинг

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Испанский велогонщик Хуан Хосе Кобо, одержавший победу на «Вуэльте Испании» в 2011 году, был уличён в употреблении запрещённых препаратов и лишён награды.
СМИ: Победитель «Вуэльты Испании»-2011 лишён титула за допинг
  • © Reuters

Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что в анализах спортсмена, сданных в период с 2009 по 2011 год, были найдены следы применения запрещённых веществ. Таким образом, Кобо был лишён статуса победителя «Вуэльты Испании», а награда перешла к занявшему второе место в общем зачёте британцу Крису Фруму.

Таким образом, теперь в активе Фрума значится две победы на «Вуэльте» — в 2011 и 2017 годах. Также он является четырёхкратным триумфатором «Тур «де Франс» и чемпионом «Джиро д'Италия».

Ранее директор велокоманды INEOS Дейв Брэйлсфорд сообщил, что Фрум не выступит в гонке 2019 года из-за травмы.

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