Фрум пропустит «Тур де Франс» из-за травмы

Директор велокоманды INEOS Дейв Брэйлсфорд сообщил, что четырёхкратный победитель «Тур де Франс» британец Крис Фрум не выступит в гонке 2019 года из-за травмы.

«Фрум находится в очень тяжёлом состоянии, очевидно, что он не примет участие в «Тур де Франс», — приводит слова Брэйлсфорда The Guardian.

34-летний британец был госпитализирован после падения перед стартом четвёртого этапа многодневки «Критериум Дофине».

Фрум четырежды выигрывал «Тур де Франс» и по одному разу «Джиро д'Италия» и «Вуэльту Испании». «Тур де Франс» 2019 года стартует 6 июня в Брюсселе. Финиш престижной гонки состоится 28 июля в Париже.

Ранее сообщалось, что российский велогонщик Ильнур Закарин выступит на «Тур де Франс».