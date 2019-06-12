Велогонщик Фрум госпитализирован после падения на многодневке «Критериум Дофине»

Британский велогонщик Крис Фрум, представляющий Team Ineos, госпитализирован после падения во время прохождения дистанции на многодневке «Критериум Дофине».

«Team Ineos подтверждает что Крис Фрум получил повреждения перед стартом четвёртого этапа «Критериум Дофине». Его доставляют в больницу, он не примет участия в гонке», — говорится в заявлении команды в Twitter.

Как сообщает L'Equipe, велогонщик врезался в ограждение. У него подозрение на перелом кости таза. Если диагноз подтвердится, Фрум может пропустить многодневку «Тур де Франс», которая стартует 6 июля.

Ранее сообщалось, что австралиец Эван выиграл 11-й этап «Джиро д’Италия», Кузнецов — 16-й.