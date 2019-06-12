Велогонщик Фрум госпитализирован после падения на многодневке «Критериум Дофине»

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Британский велогонщик Крис Фрум, представляющий Team Ineos, госпитализирован после падения во время прохождения дистанции на многодневке «Критериум Дофине».
Велогонщик Фрум госпитализирован после падения на многодневке «Критериум Дофине»
  • Reuters

«Team Ineos подтверждает что Крис Фрум получил повреждения перед стартом четвёртого этапа «Критериум Дофине». Его доставляют в больницу, он не примет участия в гонке», — говорится в заявлении команды в Twitter.

Как сообщает L'Equipe, велогонщик врезался в ограждение. У него подозрение на перелом кости таза. Если диагноз подтвердится, Фрум может пропустить многодневку «Тур де Франс», которая стартует 6 июля.

Ранее сообщалось, что австралиец Эван выиграл 11-й этап «Джиро д’Италия», Кузнецов — 16-й.

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