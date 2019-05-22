Австралиец Эван выиграл 11-й этап «Джиро д’Италия», Кузнецов — 16-й
- ©Marco Alpozzi /Lapresse
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Эван преодолел 221 км дистанции между Карпи и Нови-Лигуреза за 5 часов 17 минут 26 секунд.
Вторым финишировал француз Арно Демар из Groupama — FDJ. Тройку замкнул немец Паскаль Аккерман, выступающий за Bora-Hansgrohe.
Лучшим из россиян стал Вячеслав Кузнецов из Katusha-Alpecin — 16-е место. Его напарники Ильнур Закарин и Дмитрий Страхов завершили этап на 43-м и 152-м местах соответственно. Ещё один представитель России — Павел Сиваков из INEOS — занял 57-е место.
Лидером в генеральной классификации является итальянец Валерио Конти из UAE TeamEmirates. Вторым с отставанием в 1 минуту 50 секунд идёт словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma. Тройку замыкает француз Нанс Петерс из AG2R La Mondiale, проигрывающий 2 минуты 21 секунду.
Закарин занимает 22-е место (+ 5 минут 22 секунды), Сиваков — 26-й (+ 6 минут 1 секунда). Кузнецов и Страхов не входят в топ-100.
Ранее сообщалось, что Демар победил на десятом этапе велогонки «Джиро д'Италия».