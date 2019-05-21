Француз Демар победил на десятом этапе велогонки «Джиро д'Италия»

Французский велогонщик Арно Демар, представляющий команду Groupama — FDJ, выиграл десятый этап многодневки «Джиро д'Италия».

Демар преодолело этап велогонки за 3:36:07. Второе место у итальянца Элиа Вивиани из Deceuninck — Quick Step. Третьим к финишу пришёл Рюдигер Зелиг (Bora — Hansgrohe). Лучший результат среди россиян — 18-е место Вячеслава Кузнецова (Katusha Alpecin).

В общем зачёте лидирует итальянец Валерио Конти из UAE-Team Emirates. Среди российских велогонщиков лучший результат у Ильнура Закарина (Jumbo-Visma) — он занимает 22-е место в генеральной классификации гонки, уступая лидеру более пяти минут.

Ранее сообщалось, что словенец Роглич выиграл девятый этап «Джиро д’Италия», Закарин — 13-й.