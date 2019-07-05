При выборе столицы ОИ-2016: экс-губернатор Рио-де-Жанейро обвинил Попова и Бубку в коррупции

Бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал обвинил нескольких членов МОК, среди которых прославленный пловец Александр Попов и знаменитый легкоатлет Сергей Бубка, в получении взятки при выборе столицы Олимпийских игр-2016. В МОК начали расследование и связались со спортивными функционерами, упомянутыми в показаниях Кабрала. Попов заявил, что вообще не голосовал за бразильскую заявку, назвал всё происходящее ерундой и заметил, что собирается обратиться в суд. Бубка также отверг все обвинения в свой адрес.

«Я даже не голосовал за Рио»

Крупный скандал разгорелся вокруг выборов столицы Олимпийских игр — 2016. Экс-губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал рассказал, что целый ряд членов исполкома МОК получили крупные суммы за голосование в пользу бразильского города.

По словам Кабрала, незадолго до голосования он заплатил экс-президенту IAAF Ламину Диаку за пять-шесть голосов $1,5 млн, а затем ещё $500 тыс. Как утверждает бразилец, в итоге были подкуплены девять членов МОК, в том числе четырёхкратный олимпийский чемпион пловец Александр Попов и обладатель золота ОИ и нескольких мировых рекордов в лёгкой атлетике Сергей Бубка.

«Я не знал, чего ждать от очень сильного европейского лобби на выборах. Глава Национального олимпийского комитета Бразилии Артур Нузман поворачивается ко мне и говорит: «Сержио, я хочу тебя познакомить с президентом IAAF Диаком, он даст нам серьёзное преимущество», — приводит слова Кабрала медиахолдинг UOL.

Бразильский политик отметил, что в подкупе членов МОК участвовали также сын бывшего главы IAAF Массата Диак и глава НОК Бразилии Карлос Артур Нузман.

Александр Попов и Сергей Бубка, которых, по словам Кабрала, подкупили перед выборами столицы Олимпийских игр-2016, уже прокомментировали слова бывшего губернатора.

«Я полностью отвергаю обвинения экс-губернатора Рио-де-Жанейро, отбывающего заключение за коррупцию. Господин Ламин Диак никогда не связывался со мной по поводу выборов столицы Игр-2016. Мои адвокаты написали господину Диаку и попросили его объяснить обвинения господина Кабрала, который в своих заявлениях ошибочно утверждает, что господин Диак мог получить мой голос», — написал Бубка в своём Twitter.

В свою очередь, Александр Попов подчеркнул, что вообще не голосовал за кандидатуру бразильского города, а потому считает все обвинения в свой адрес беспочвенными.

«Вы знаете, это тяжело понять. Юристы сейчас работают. Могу сказать, что я даже не голосовал за Рио-де-Жанейро. Я принимал участие в голосовании, но не отдал свой голос за этот город. Я пока не понимаю, что мне делать, сижу в растерянном состоянии и не знаю, что за ерунда происходит. Кто-то кого-то обманывает, причём очень серьёзно», — приводит слова Попова «Р-Спорт».

Четырёхкратный олимпийский чемпион также отметил, что к нему по данному поводу из МОК никто не обращался.

«Я так понимаю, что для многих вообще эта утренняя новость просто шок. И для меня особенно, я ведь за Рио не голосовал. Сейчас юристы готовят официальное заявление — а что я ещё могу сделать в этой ситуации? Я, наверное, должен попросить: «Ребята, ну тогда предоставьте хоть какую-то фактуру. Тогда я буду знать, куда пойти, в какой банк», — добавил Попов.

Впрочем, в МОК уже заинтересовались произошедшим. Сообщается, что комитет организации по этике рассмотрел заявления Кабрала и связался с упомянутыми в его показаниях, а также начал соответствующее расследование.

В свою очередь почётный член МОК Виталий Смирнов назвал все обвинения в адрес Попова недоразумением.

«Речь идёт о великих спортсменах. Попова я очень хорошо знаю, он мой коллега. Думаю, что это недоразумение, потому что Попов — порядочный человек, выдающийся спортсмен. Подобного рода обвинения возникали не раз на протяжении истории олимпийского движения, поскольку выдвижение кандидатур всегда связано с денежными затратами. Сейчас нужно в этом спокойно разбираться, существует соответствующая процедура. Мы встречались с Александром на последней сессии МОК в Лозанне, нормально разговаривали. Я не хочу в это верить», — приводит слова функционера ТАСС.

Экс-глава ОКР Александр Жуков также поддержал Попова.

«Я доверяю ему. Я не слышал ничего про взятки. Доверие к Попову есть», — приводит слова Жукова РБК.

Отреагировал на произошедшее даже пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, который заявил, что в Кремле знают о произошедшем.

«Безусловно, обратили внимание. Это серьёзное обвинение, зафиксировали, что МОК начнёт расследование, говорить что-то пока преждевременно. Подобные заявления должны на чём-то основываться, они не могут быть голословными. Давайте дождемся результатов расследования», — рассказал Песков журналистам.

«Была обнаружена коррупционная система»

Впрочем, личность самого Кабрала является довольно противоречивой. Четыре года политик был сенатором от Рио-де-Жанейро, а в 2007-м возглавил штат в период тяжёлой экономической ситуации и серьёзных проблем с безопасностью.

В 2010-м он вновь баллотировался на ответственный пост и набрал 66 % голосов. При этом Кабрала считали ставленником экс-президентов Лулы да Силвы и Дилмы Русеф. По информации СМИ, он даже мог в будущем занять должность вице-президента.

Однако осенью 2017-го политика арестовали из-за подозрений в причастности к коррупционной схеме во время выборов столицы Олимпийских игр.

Чуть позже власти Франции нашли доказательства существования данной схемы. Финансовая прокуратура страны отметила, что между МОК и IAAF в те годы существовала противозаконная связь.

«В ходе расследования была обнаружена широкомасштабная коррупционная система вокруг Папы Массата Диака, сына Ламине Диака, экс-президента IAAF и влиятельного члена МОК. Обнаружены доказательства того, что членам IAAF и МОК выплачивались платежи в рамках проведения выборов городов, принимающих крупнейшие спортивные турниры», — говорилось в заявлении.

Что касается Диака, то он возглавлял IAAF c 1999 по 2015 и покинул свой пост лишь в результате грандиозного коррупционного скандала. Всё та же финансовая прокуратура Франции предъявила функционеру обвинения в получении взятки.

На проведение Олимпийских игр-2016 помимо Рио-де-Жанейро претендовали Чикаго, Мадрид и Токио. Выборы столицы прошли в октябре 2009-го в Копенгагене.

В первом раунде из борьбы выбыл Чикаго, а во втором — Токио. Наконец, в заключительном туре Рио-де-Жанейро уверенно опередил Мадрид. Бразильский город получил 66 голосов, тогда как испанский — только 32.

При этом фаворитом по оценкам качества и осуществимости заявки городов был Токио, который получил от комиссии МОК в сумме 8.3 балла за такие параметры, как проживание, финансы, общую инфраструктуру, транспортную концепцию. 8.1 балла набрал Мадрид, 7.0 — Чикаго, а Рио-де-Жанейро — лишь 6.4.

За то, чтобы принять Олимпийские игры в итоге развернулась ожесточённая борьба, а в первом круге Мадрид даже получил большее количество голосов, чем Рио-де-Жанейро — 28 против 26. Но во втором туре бразильский город уже захватил уверенное преимущество, набрав 49 голосов при 29 у Мадрида и 20 у Токио.