В Бразилии обвинили Попова и Бубку в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016
- РИА Новости
По словам Кабрала, которые передаёт UOL, его познакомили с занимавшим тогда пост президента IAAF Ламином Диаком, который в обмен на деньги пообещал помочь с голосованием.
Он отметил, что за сумму порядка $2 млн были куплены голоса девяти членов МОК, в том числе Попова и Бубки.
Попов, являющийся четырёхкратным олимпийским чемпионом по плаванию, с 2000 по 2016 год был членом МОК, на данный момент россиянин является почётным членом МОК, не имеющим права голоса. Бубка, являющийся чемпионом ОИ в прыжках с шестом, с 2008 года является действующим членом организации.
Ранее сообщалось, что власти США начали расследование в связи с подозрениями в коррупции при выборе Рио-де-Жанейро столицей ОИ-2016.