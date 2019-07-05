В Бразилии обвинили Попова и Бубку в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016

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Бывший губернатор бразильского штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал на суде заявил, что члены Международного олимпийского комитета (МОК), среди которых были россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка, получили взятки за голоса при выборе столицы летних Олимпийских игр 2016 года.
В Бразилии обвинили Попова и Бубку в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016
  • РИА Новости

По словам Кабрала, которые передаёт UOL, его познакомили с занимавшим тогда пост президента IAAF Ламином Диаком, который в обмен на деньги пообещал помочь с голосованием.

Он отметил, что за сумму порядка $2 млн были куплены голоса девяти членов МОК, в том числе Попова и Бубки.

Попов, являющийся четырёхкратным олимпийским чемпионом по плаванию, с 2000 по 2016 год был членом МОК, на данный момент россиянин является почётным членом МОК, не имеющим права голоса. Бубка, являющийся чемпионом ОИ в прыжках с шестом, с 2008 года является действующим членом организации. 

Ранее сообщалось, что власти США начали расследование в связи с подозрениями в коррупции при выборе Рио-де-Жанейро столицей ОИ-2016.

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