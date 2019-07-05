МОК начал расследование в связи с обвинениями в коррупции в адрес Попова и Бубки

Международный олимпийский комитет (МОК) начал расследование в отношении россиянина Александра Попова, украинца Сергея Бубки и других членов организации, обвинённых в получении взяток при выборе столицы летних Олимпийских игр 2016 года.

Как отмечает представитель пресс-службы МОК, слова которого приводит ТАСС, глава комиссии по этике и соответствию МОК незамедлительно отреагировал на появившуюся информацию и уже связался с членами комитета, упомянутыми в показаниях бывшего губернатора штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрала.

5 июня появилась информация, что Попова и Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016. Об этом на суде заявил Кабрал, уже отбывающий тюремный срок за коррупцию.

Ранее Попов заявил, что не голосовал за Рио-де-Жанейро при выборе столицы ОИ-2016.