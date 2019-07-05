МОК начал расследование в связи с обвинениями в коррупции в адрес Попова и Бубки

Короткая ссылка
Международный олимпийский комитет (МОК) начал расследование в отношении россиянина Александра Попова, украинца Сергея Бубки и других членов организации, обвинённых в получении взяток при выборе столицы летних Олимпийских игр 2016 года.
МОК начал расследование в связи с обвинениями в коррупции в адрес Попова и Бубки
  • Reuters

Как отмечает представитель пресс-службы МОК, слова которого приводит ТАСС, глава комиссии по этике и соответствию МОК незамедлительно отреагировал на появившуюся информацию и уже связался с членами комитета, упомянутыми в показаниях бывшего губернатора штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрала.

5 июня появилась информация, что Попова и Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016. Об этом на суде заявил Кабрал, уже отбывающий тюремный срок за коррупцию.

Ранее Попов заявил, что не голосовал за Рио-де-Жанейро при выборе столицы ОИ-2016.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить