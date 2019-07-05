Попов заявил, что не голосовал за Рио-де-Жанейро при выборе столицы ОИ-2016

Четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию, почётный член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Попов прокомментировал информацию, согласно которой он получил деньги в обмен на голос за Рио-де-Жанейро при выборе столицы летней Олимпиады 2016 года.

«Могу сказать, что я даже не голосовал за Рио-де-Жанейро. Я принимал участие в голосовании, но я не отдал свой голос за город Рио-де-Жанейро. Я пока не понимаю, что мне делать, я сижу в растерянном состоянии и не понимаю, что за ерунда происходит в Рио-де-Жанейро. Кто-то кого-то обманывает, причём очень серьёзно», — приводит слова Попова РИА Новости.

Он отметил, что появление подобной информации стало для него шоком.

Ранее сообщалось, что Попова и Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016.