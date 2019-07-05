Попов заявил, что к нему не обращались из МОК из-за обвинений в коррупции

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию почётный член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Попов рассказал, что из организации к нему не обращались по поводу информации, согласно которой он получил деньги в обмен на голос за Рио-де-Жанейро при выборе столицы летней Олимпиады 2016 года.
Попов заявил, что к нему не обращались из МОК из-за обвинений в коррупции
  • РИА Новости

«Нет, не обращались. Я так понимаю, что для многих эта утренняя новость — просто шок. И для меня особенно, я ведь за Рио не голосовал. Сейчас юристы готовят официальное заявление. А что я ещё могу сделать в этой ситуации? Я, наверное, должен попросить: «Ребята, ну, тогда предоставьте хоть какую-то фактуру. Тогда я буду знать, куда пойти, в какой банк», — приводит слова Попова РИА Новости.

5 июня появилась информация, что Попова и Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016. Об этом на суде заявил бывший губернатор бразильского штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал.

Ранее Попов заявил, что не голосовал за Рио-де-Жанейро при выборе столицы ОИ-2016.

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