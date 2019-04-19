Синхронистки Колесниченко и Ромашина победили на этапе Мировой серии в Казани

Россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина заняли первое место в технической программе дуэтов на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Казани.

По итогам своего выступления российские синхронистки набрали 96,1481 балла.

Второе место заняли представительницы Италии Линда Черрути и Костанца Ферро. Тройку призёров замкнули спортсменки из Австрии Анна-Мария Александри и Эйрини Александри.

Соревнования в Казани завершатся 21 апреля. Следующий этап серии пройдёт в японском Токио с 27 по 29 апреля.

Ранее сообщалось, что Юлия Ефимова сможет выступить на дистанции 200 м брассом на ЧМ по плаванию.