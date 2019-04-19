Синхронистки Колесниченко и Ромашина победили на этапе Мировой серии в Казани
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- РИА Новости
По итогам своего выступления российские синхронистки набрали 96,1481 балла.
Второе место заняли представительницы Италии Линда Черрути и Костанца Ферро. Тройку призёров замкнули спортсменки из Австрии Анна-Мария Александри и Эйрини Александри.
Соревнования в Казани завершатся 21 апреля. Следующий этап серии пройдёт в японском Токио с 27 по 29 апреля.
Ранее сообщалось, что Юлия Ефимова сможет выступить на дистанции 200 м брассом на ЧМ по плаванию.