«Фантастический успех»: наставник сборной России — о победе Стояновского и Красильникова на ЧМ по пляжному волейболу

Первая в истории победа россиян Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского на чемпионате мира по пляжному волейболу — событие колоссального масштаба. Об этом в интервью RT заявил главный тренер мужской сборной РФ Вячеслав Нирка. Специалист также объяснил, как сформированному меньше года назад дуэту удалось добиться такого успеха, рассказал о ходе финального матча с немцами и поведал о самых сложных моментах турнира.

«Событие колоссального масштаба»

— Какие эмоции испытываете спустя час после исторического успеха?

— Это событие колоссального масштаба, ведь все понимают, что чемпионат мира и Олимпийские игры — особенные соревнования. Да, Россия раньше никогда не завоёвывала золото первенства планеты, и лишь раз наши мужчины играли в финале. Но европейским парам в принципе тяжело выиграть чемпионат мира. Стояновский и Красильников — лишь третий дуэт из Старого Света, которому это удалось. Зато в этом году весь пьедестал у мужчин заняли европейцы. Поэтому для меня лично это фантастический успех, к которому мы очень долго шли разными путями. А ведь сколько было разговоров, что Россия — не «пляжная» страна. Стояновскому и Красильникову удалось доказать, что это не так.

— Когда поняли, что завоевание золота чемпионата мира реально?

— Мы шли к этому успеху шаг за шагом. Сначала пытались пробиваться в основную сетку крупных турниров, потом — попадать в десятку. Затем пошли медали. Мы активно работали над сочетанием в парах и искали оптимальные составы. Ребята тем временем набирались опыта, а тренерский штаб — мудрости. Это был долгий путь, в том числе через обидные поражения. Вспомните Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, когда Красильников вместе с Константином Семёновым добрались до полуфинала и обиднейшим образом уступили итальянцам. А ведь они тогда остановились в нескольких сантиметрах от выхода в решающее противостояние!

Сейчас же у нас налажена система подготовки, талантливая молодёжь регулярно проявляет себя. Россияне выигрывают медали крупных турниров в разных возрастах. Огромное достижение федерации состоит в том, что выстроена система. Речь не идёт о заточенности на какой-то отдельный результат.

— Стояновский и Красильников выступают вместе меньше года. Как пришла идея объединить их в пару?

— Она зрела постепенно, но, если честно, я и в этом году сомневался, стоит ли это делать. Однако Слава постепенно набирался опыта, выиграл много соревнований. Олег же, напротив, очень молодой парень, и ему необходимо было «обкататься» в паре с другим партнёром, заматереть. Не скажу, что, объединяя их, мы рисковали. В планах такой шаг был. Мы хотели сделать это в преддверии Олимпийских игр в Токио. А к моменту чемпионата мира они работали вместе полгода, поэтому золото Славы и Олега — грандиозный успех. Не менее важно и то, что они завоевали путёвку на Олимпиаду.

— Можно сказать, что их пара стала своеобразным сплавом опыта и молодости?

— Совершенно верно, ведь в составе всех сильнейших пар мира есть опытный игрок — за исключением норвежского дуэта вундеркиндов Андерса Мола (22 года) и Кристиана Сёрума (23). Но то же самое теперь можно сказать и о проигравших в финале немцах Юлиусе Толе и Клеменсе Виклере, которые тоже ещё совсем молоды.

«Готовы были провести и три матча за день»

— Стояновский и Красильников не потерпели на чемпионате мира ни одного поражения. Не было опасений, что у них может случиться срыв?

— Очень непростым получился для ребят матч 1/16 финала с чехами Ондржеем Перушичем и Давидом Швайнером. Тогда они хоть и выиграли по сетам 2:0, но во второй партии испытали немало проблем. Это был крайне нервный поединок. Да и все последующие матчи плей-офф получились тяжёлыми. Не могу сказать, что даже четвертьфинал с итальянцами Адрианом Карамбулой и Энрико Росси вышел простым, несмотря на то что Слава и Олег взяли оба сета с преимуществом в пять очков.

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К тому же необходимо помнить, что для Стояновского это был первый крупный турнир в карьере, на котором от него ждали серьёзного результата. В Гамбург он поехал уже не как молодой начинающий волейболист.

— Четвертьфинал и полуфинал Олег и Вячеслав провели в один день. Насколько они были готовы к таким физическим нагрузкам?

— Ещё раз хочу повторить, тренерский штаб проделал отличную работу и подвёл Стояновского и Красильникова к чемпионату мира в идеальном состоянии. Были созданы все необходимые условия для достижения высокого результата. Так что ребята могли и три игры за день провести.

— Какими были условия на чемпионате мира? Не было ли неудобств из-за раздвижной крыши, погоды?

— Знаете, за последние годы мы где только не играли. И в жару, и в холод, и на глубоком песке, и на «тонком», и в дождь, и в ливень. Так что ребят мало что могло сбить с толку.

«Ребята сделали большое дело»

— Удивились выходу в финал молодых немцев?

— Конечно, это стало сюрпризом. Мы вообще готовились к финалу с уже упомянутыми норвежцами Молой и Сёрумом, но они неожиданно уступили Толе и Виклеру — 1:2. А немцы провели безупречный турнир и обыграли целый ряд сильных дуэтов. Их перспектива была видна, но они продемонстрировали сумасшедшее преображение.

— Красильников иногда проявляет излишние эмоции. Как удалось сдержать его нрав?

— Мы все растём и учимся, и когда цель одна, все начинают двигаться к ней. Поэтому в некоторых моментах Вячеслав сдерживал себя. Но это рабочий момент. Не думаю, что Красильников прилагал для контроля собственных эмоций сверхусилия.

— Первый сет финального матча получился для Красильникова и Стояновского крайне непростым. Почему им долго не удавалось прийти в себя?

— Конечно, волнение присутствовало. Крайне непросто оказаться в одном шаге от завоевания долгожданного трофея. И здесь тоже требуется опыт. К сожалению, они упустили огромное количество моментов и допускали ошибки. Но после перерыва их удалось исправить. Им пришлось непросто.

— Тай-брейк тоже получился крайне непростым. Безнадёжные челленджи россияне брали специально, чтобы сбить настрой соперника?

— Конечно. Они молодцы и брали их в правильные моменты, пытались сбить эмоции подающих, вовремя брали тайм-ауты. Так что ошибки имели место, но было и много правильных вещей. Повторюсь, ребята молодцы и сделали большое дело.