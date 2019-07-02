«Россия представила сильную заявку»: летняя Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге

Исполком FISU принял решение провести летнюю Универсиаду-2023 в Екатеринбурге. Как заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец, крупные соревнования в стране открывают перспективу развития российских регионов. Министр спорта Павел Колобков отметил, что Екатеринбург отлично справится с организацией турнира.

«Екатеринбург представил действительно сильную заявку»

Во вторник, 2 июля, исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) на заседании в Неаполе выбрал Екатеринбург столицей летней Универсиады-2023.

Отметим, за последние годы Россия неоднократно успешно проводила студенческие соревнования. В 2013-м летние игры принимала Казань, а в 2019-м зимние — Красноярск.

«Екатеринбург представил действительно сильную заявку. Для проведения соревнований будут задействованы 28 объектов, при этом часть из них — наследие чемпионата мира по футболу-2018.

Отмечу, что власти Свердловской области и лично губернатор Евгений Куйвашев уделяют большое внимание развитию спорта в регионе. Порядка 40 видов входят в перечень базовых для области. Проводится активная работа по привлечению на Урал крупных международных соревнований. Не сомневаюсь, Екатеринбург проведёт Универсиаду на высшем уровне. И в очередной раз докажет, что сегодня для россиян спорт — норма жизни», — цитирует министра спорта Павла Колобкова пресс-служба Минспорта РФ.

В свою очередь вице-премьер Ольга Голодец назвала решение FISU «свидетельством доверия» к России. По её словам, в федерации остались очень довольны тем, как с проведением зимней Универсиады справился Красноярск.

«Очень важно, чтобы крупные соревнования проводились не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в городах Урала, Сибири и Дальнего Востока. Это открывает перспективу развития российских регионов. Мы приветствуем решение FISU, сделаем всё возможное для организации соревнований на самом высоком уровне. Екатеринбург — столица Урала, один из крупнейших городов страны, обладающий всеми необходимыми условиями для крупных спортивных мероприятий», — приводит слова Голодец ТАСС.

«Для проведения Универсиады предусмотрено 28 объектов»

Уже известно, что церемонии открытия и закрытия Универсиады пройдут на «Екатеринбург-Арене», которая принимала матчи мундиаля. В настоящий момент её в качестве домашнего стадиона использует местный «Урал».

Впрочем, некоторые необходимые объекты в преддверии Универсиады только предстоит ввести в строй. Так, губернатор Куйвашев отметил, что Екатеринбургу потребуются дворец для водных видов спорта, новый легкоатлетический стадион и дополнительные теннисные корты.

Другие здания необходимо модернизировать, в частности ремонт пройдёт в студенческом кампусе Уральского горного университета, в котором поселятся гости Универсиады.

Помимо этого, спортивные соревнования примут четыре объекта УрФУ: стадион, легкоатлетический манеж, бассейн и спортивный комплекс игровых видов спорта. Их также предстоит привести в надлежащее состояние.

При этом все объекты планируется ввести в строй уже к 2022 году.

«Всего для проведения Универсиады предусмотрено 28 объектов. Для реализации нашей программы нужно построить ещё восемь, но только один из них строится непосредственно к Универсиаде — это Центр водных видов спорта. Остальные сооружения вписаны в концепцию естественного развития инфраструктуры города», — рассказал генеральный директор заявочного комитета «Екатеринбург-2023» Александр Чернов.

«Мы хотим показать Екатеринбург и Урал»

Активное участие в организации Универсиады примут студенты-волонтёры. Об этом заявила ректор Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) Светлана Минюрова.

«Студенты получат опыт участия в организационной деятельности по подготовке и проведению Универсиады в качестве волонтёров по разным направлениям: переводчики, эковолонтёры, контролёры, сопровождающие лиц с ОВЗ и другие, а также опыт участия, если это будет возможно, в мероприятиях Универсиады», — сказала Минюрова.

А министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт подчеркнул, что город уже фактически готов к проведению крупных соревнований. При этом по его словам, особая роль на этот раз будет отведена культурной составляющей.

«До этого такого не было, мы хотим всесторонне показать Екатеринбург и Урал. Будет важная культурная составляющая, которая послужит наследием и для других Всемирных Универсиад по летним и зимним видам спорта, которые будут проходить в будущем».

На самой Универсиаде будет разыграно 244 комплекта медалей в 15 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика.

При этом на летней Универсиаде-2017 в Тайбэе российские студенты заняли четвёртое место в неофициальном медальном зачёте, завоевав в общей сложности 94 награды.

Зато на домашних зимних Играх в Красноярске отечественная команда завоевала целых 112 наград, заняв первое место в медальном зачёте.

На летней Универсиаде в Казани шесть лет назад россияне вовсе собрали впечатляющую коллекцию из 292 наград, это стало абсолютным рекордом соревнований.