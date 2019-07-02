Церемонии открытия и закрытия Универсиады 2023 года пройдут на «Екатеринбург Арене»

Футбольный стадион «Екатеринбург Арена» примет церемонии открытия и закрытия Всемирной летней универсиады 2023 года.

Об этом сообщил генеральный директор заявочного комитета «Екатеринбург-2023» Александр Чернов, слова которого передаёт ТАСС.

Он отметил, что на стадионе также будут располагаться главный пресс-центр соревнований и бродкастеры.

«Екатеринбург Арена» была построена к чемпионату мира по футболу 2018 года и приняла четыре матча турнира.

Ранее стало известно, что Екатеринбург примет летнюю Универсиаду — 2023.