Церемонии открытия и закрытия Универсиады 2023 года пройдут на «Екатеринбург Арене»
- РИА Новости
Об этом сообщил генеральный директор заявочного комитета «Екатеринбург-2023» Александр Чернов, слова которого передаёт ТАСС.
Он отметил, что на стадионе также будут располагаться главный пресс-центр соревнований и бродкастеры.
«Екатеринбург Арена» была построена к чемпионату мира по футболу 2018 года и приняла четыре матча турнира.
Ранее стало известно, что Екатеринбург примет летнюю Универсиаду — 2023.