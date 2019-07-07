Золотой песок: Красильников и Стояновский впервые в истории России выиграли ЧМ по пляжному волейболу

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский впервые в истории России стали победителями чемпионата мира по пляжному волейболу. В финальном матче турнира в Гамбурге они обыграли немцев Юлиуса Толе и Клименса Виклера, завоевав заодно путёвку на Олимпийские игры в Токио. Дошедшие до четвертьфинала Надежда Макрогузова и Светлана Холомина показали лучший результат в этом виде спорта среди россиянок.

Олимпийское дыхание

Все летние виды спорта сейчас находятся в режиме ожидания Олимпийских игр в Токио. До старта главных соревнований четырёхлетия остаётся чуть больше года. Спортсменов теперь заботит, как к ним подготовиться и как вообще попасть на олимпийские стадионы, а болельщиков — за кем пристально наблюдать и от кого ждать медалей.

Что касается пляжного волейбола, то ответы на многие вопросы должен был дать прошедший в Гамбурге чемпионат мира — главный старт этого года. Если в 2017 и 2018 годах сильнейшие пляжники планеты ещё могли подбирать себе партнёров и выбирать турниры, на которых хочется выступать, то теперь отбор на Олимпиаду заставляет их прекратить эксперименты и продемонстрировать, на что они способны. Соревнования в Гамбурге должны были определить, кто сейчас лучше всех играет в волейбол на песке и от кого можно ждать успехов через год.

Эта борьба должна была быть особенно интересна российским болельщикам. В пляжном волейболе уже давно дела обстояли не хуже, чем в классическом, а в данный момент, пожалуй, даже лучше. Два года назад Вячеслав Красильников и Никита Лямин стали бронзовыми призёрами чемпионата мира. А вот сборные России по классическому волейболу — и мужская, и женская — на своих первенствах планеты в прошлом году от медалей были гораздо дальше.

Правда, нередки случаи, когда успешная пара распадается, и на этом её славная история заканчивается. За два года до Олимпиады все сильнейшие пляжники, а именно Красильников, Лямин и занимавший четвёртое место на Олимпиаде Константин Семёнов, решили каждый пойти своей дорогой и выбрали для себя новых молодых партнёров. Красильников стал выступать с чемпионом Европы среди молодёжи Олегом Стояновским, Семёнов объединился с вице-чемпионом мира до 21 года Ильёй Лешуковым, а Лямин — с чемпионом Европы по снежному волейболу Тарасом Мыськивом.

На пути к медалям

Результаты у всех трёх пар сразу пошли в гору. Красильников и Стояновский перед чемпионатом мира поднялись на третье место в мировом рейтинге и на первое — в отборочном на Олимпиаду. Семёнов и Лешуков расположились на пятом месте в списке лучших пар. Лямин и Мыськив объединились довольно поздно, чтобы оказаться высоко в рейтинге, но успели дважды дойти до четвертьфинала четырёхзвёздочных этапов Мирового тура за последние два месяца, а это очень хороший показатель для новичков.

Разными путями, но всем им удалось пробиться в плей-офф чемпионата мира. Красильников и Стояновский вышли в 1/16 финала без всяких проблем — на групповом этапе они одержали три победы, в том числе над действующими вице-чемпионами мира Клеменсом Доплером и Александром Хорстом из Австрии.

Лямин и Мыськив начали главный старт сезона с неожиданного поражения от опытных мексиканцев Ломбардо Онтивероса и Хуана Виргена, но затем выиграли два оставшихся матча и прошли в плей-офф. Серьёзные проблемы были только у Семёнова и Лешукова, так как они попали в сложную группу с олимпийским чемпионом Элисоном Черутти и Альваро Фильо из Бразилии. Проиграв им и американцам Уильяму Аллену и Стаффорду Слику, россияне с трудом прошли в турнир на выбывание по дополнительным показателям. Четвёртый отечественный дуэт — Максим Худяков и Игорь Величко — на групповом этапе не одержал ни одной победы и закончил выступление.

Плей-офф начался для россиян очень успешно — впервые сразу три пары вышли в 1/8 финала. Лямин и Мыськив в трёх сетах переиграли Доплера и Хорста. Стояновский и Красильников победили чехов Ондржея Перушича и Давида Швайнера, выиграв у них второй сет со счётом 29:27. Семёнов и Лешуков разгромили поляков Петра Кантора и Бартоша Лосяка, отдав им всего 30 очков.

В следующем круге российским волейболистам удивительным образом достались в соперники только представители США. Американцы выиграли этот раунд со счётом 2:1. Олимпийский чемпион далёкого 2008 года Филип Дальхауссер в паре с 39-летним Николасом Лусеной в двух сетах обыграли Лямина и Мыськива. Семёнов и Лешуков также уступили Трай Бурну и Тревору Крэббу. Только Красильников и Стояновский прошли дальше, обыграв Джейка Гибба и Тэйлора Крэбба.

Лучший российский дуэт на этом не остановился. В четвертьфинале им достались итальянцы Адриан Карамбула и Энрико Росси. Карамбула известен в мире пляжного волейбола своей необычной подачей — вместо того, чтобы бить мячом вперёд, он подбрасывает его высоко вверх, что очень сильно дезориентирует соперников.

Но Красильникова и Стояновского хитрости итальянца не смутили, и они одержали шестую подряд победу в двух сетах. Такого же успеха к полуфиналу добились только ещё две пары — лидеры мирового рейтинга Андерс Мол и Кристиан Сёрум из Норвегии, а также хозяева чемпионата мира Юлиус Толе и Клеменс Виклер. Но россияне не встретились с ними в следующем раунде — соперниками по полуфиналу стали Борн и Крэбб.

Историческое достижение

Полуфинальная встреча поначалу складывалась даже слишком просто для Красильникова и Стояновского. Они взяли первый сет со счётом 21:13 и уверенно вели во втором. Но стоило Красильникову допустить серию ошибок, как от преимущества ничего не осталось, а американцы пару розыгрышей спустя выиграли партию.

Всё пришлось начинать заново на тай-брейке, в котором борьба была равной, пока на Стояновского не снизошло озарение. Он один набрал три очка подряд и вывел свой дуэт в финал. Российская пара второй раз в истории получила шанс побороться за золото. 12 лет назад им не смогли воспользоваться Игорь Колодинский и Дмитрий Барсук.

We have our first men's finalists!



Congratulations Oleg and Slav! 🇷🇺💪



Here's yet another rally of insanity that has us begging for more and the coaches pulling their hair out!



Enjoy 👇 pic.twitter.com/OXA50rAJUn — Beach Volleyball Major Series (@BeachMajors) 6 июля 2019 г.

В поединке за золото россияне встречались с неожиданным, но достойным соперником. Молодой немецкий дуэт Юлиус Толе и Клеменс Виклер тоже не потерпел ни одного поражения за весь турнир, а единственный сет проиграл только в полуфинале. Такой прыти от хозяев чемпионата мира, которые могли стать самыми молодыми победителями, ждали немногие, так как в этом сезоне они давно не показывали высоких результатов.

And then...🙌



AND THEN!



It's the World Championship Final 🥳



Thole/Wickler 🇩🇪 v Stoyanovskiy/Krasilnikov 🇷🇺



First serve, 2pm CEST! pic.twitter.com/eQKD6lt1lK — Beach Volleyball Major Series (@BeachMajors) 7 июля 2019 г.

На пьедестал почёта Мирового тура в этом году Толе и Виклер попали только на турнире в Варшаве, когда в финале они проиграли как раз Красильникову и Стояновскому. С тех пор пути двух пар пересеклись только в Дохе, и победу тогда тоже одержали россияне.

Финальный матч чемпионата мира начинался в равной борьбе. Долгое время ни одной стороне не удавалось вырваться далеко вперёд. У россиян плохо летела подача, и это стало причиной проигрыша в первом сете, хотя в атаке они набирали очков значительно больше. Зато во второй партии Красильников смог наладить прицел и даже показать пару эйсов. Россияне сразу захватили преимущество в три-четыре очка, которое удалось додержать до тай-брейка.

При счёте 4:4 игра остановилась. Толе попросил медицинский тайм-аут, после которого россияне набрали три очка подряд, но затем сразу же уступили четыре. Потянув время за счёт видеоповтора, россияне сбили настрой соперников и снова оторвались. Красильников и Стояновский победили в третьем сете со счётом 15:11 и впервые в истории российского волейбола выиграли пляжный чемпионат мира, завоевав заодно путёвку на Олимпийские игры в Токио.

Достижение девушек

В женском турнире на чемпионат мира отобрались две российские пары. Одну составили опытные Евгения Уколова и Екатерина Бирлова, прошедшие вместе не один олимпийский цикл и вновь объединившиеся для участия в третьих Играх. В другом дуэте выступили молодые волейболистки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина.

Уколовой и Бирловой выступить удачно на турнире не удалось. Они одержали всего одну победу над колумбийками на групповом этапе, где соперницами россиянок также были будущие чемпионки Сара Паван и Мелисса Хамана-Паредес из Канады. Спортсменки всё-таки прошли в плей-офф, но немного уступили в 1/16 финала латвийкам Тине Граудине и Анастасии Кравчёнок.

Зато Макрогузова и Холомина сумели запомниться соперницам. Они заняли первое место в своей группе, обойди посеянных под 11-м номером американок Сару Хьюз и Саммер Росс. Турнир на выбывание россиянки начали с победы над испанками Лилианой Фернандес и Эльсой Бакерисо, выигрывавших в прошлом медали на чемпионатах Европы.

В 1/8 финала Макрогузову и Холомину ждало серьёзное испытание из Бразилии — вице-чемпионка Олимпийских игр Агата и самая одарённая юниорка Дуда. Никогда ещё россиянки не проходили дальше этой стадии на чемпионате мира. Однако в этот раз произошла сенсация. Макрогузова и Холомина выиграли первый сет со счётом 22:20, не смогли воспользоваться ошибками соперниц во втором, но в третьем всё-таки одержали победу вновь с результатом 22:20.

Но на это первые в истории четвертьфиналистки из России и остановились. Дальше они встречались с австралийками Таликой Клэнси и Мариафе Артачо, которых обыгрывали на последнем представительном турнире в Варшаве. Однако на этот раз представительницы Автралии взяли реванш со счётом 24:22, 21:14. Как бы то ни было, Макрогузова и Холомина показали лучший результат в истории страны и оказались причастными к тому, что бразильянки впервые остались без наград чемпионата мира.