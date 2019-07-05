Российская пара Лямин — Мыськив не сумела выйти в четвертьфинал ЧМ по пляжному волейболу

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Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив не сумели пробиться в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в немецком Гамбурге.
Российская пара Лямин — Мыськив не сумела выйти в четвертьфинал ЧМ по пляжному волейболу
  • © Christian Charisius/dpa
  • globallookpress.com

На стадии 1/8 финала соревнований пара Лямин — Мыськив в двух сетах уступила представителям США Филу Дальхоссеру и Нику Лусене со счётом 15:21, 17:21.

В четвертьфинале ЧМ по пляжному волейболу Россия будет представлена только одной парой — Вячеслав Красильников и Олег Стояновский поспорят за путёвку в полуфинал с итальянцами Энрико Росси и Адрианом Карамбулой.

Ранее сообщалось, что россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков завершили выступление на чемпионате мира по пляжному волейболу в 1/8 финала.

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