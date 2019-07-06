Канадки Паван и Хамана-Паредес стали чемпионками мира по пляжному волейболу

Представительницы Канады Сара Паван и Мелисса Хамана-Паредес обыграли американок Эйприл Росс и Александру Клайнман в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в немецком Гамбурге.

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Встреча завершилась со счётом 2:0 (23:21, 23:21). Помимо золотых наград, Паван и Хамана-Паредес завоевали путёвки на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Ранее Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в полуфинал ЧМ по пляжному волейболу.