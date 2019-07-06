Канадки Паван и Хамана-Паредес стали чемпионками мира по пляжному волейболу
Представительницы Канады Сара Паван и Мелисса Хамана-Паредес обыграли американок Эйприл Росс и Александру Клайнман в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в немецком Гамбурге.
- globallookpress.com
Встреча завершилась со счётом 2:0 (23:21, 23:21).
Помимо золотых наград, Паван и Хамана-Паредес завоевали путёвки на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Ранее Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в полуфинал ЧМ по пляжному волейболу.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube