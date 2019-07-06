Канадки Паван и Хамана-Паредес стали чемпионками мира по пляжному волейболу

Короткая ссылка
Представительницы Канады Сара Паван и Мелисса Хамана-Паредес обыграли американок Эйприл Росс и Александру Клайнман в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в немецком Гамбурге.
Канадки Паван и Хамана-Паредес стали чемпионками мира по пляжному волейболу
  • globallookpress.com

Встреча завершилась со счётом 2:0 (23:21, 23:21).

Помимо золотых наград, Паван и Хамана-Паредес завоевали путёвки на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Ранее Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в полуфинал ЧМ по пляжному волейболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить