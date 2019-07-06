Красильников и Стояновский вышли в полуфинал ЧМ по пляжному волейболу

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский взяли верх над итальянцами Энрико Росси и Адрианом Карамбулой в матче 1/4 финала чемпионата мира по пляжному волейболу в немецком Гамбурге.

РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 2:0 (21:16, 21:16). В полуфинале российские спортсмены сыграют с американцами Три Борном и Трэвором Крэббом. Ранее российская пара Лямин — Мыськив не сумела выйти в четвертьфинал ЧМ по пляжному волейболу.