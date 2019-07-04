Чуда не произошло: сборная России крупно проиграла Испании в четвертьфинале женского Евробаскета

В четвертьфинальном матче чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд, который проходит в Латвии и Сербии, сборная России потерпела поражение от команды Испании со счётом 54:78. Команда Олафа Ланге не сумела сдержать центровую пиренейской команды Асту Ндур, оформившую дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов, и потеряла практически все шансы на успех уже по итогам первой половины встречи.

Даже в отсутствие суперзвёздной защитницы Альбы Торренс команда Испании, приехавшая на Евробаскет-2019 в статусе действующего чемпиона Старого Света, считалась одним из главных — наряду со сборной Франции — фаворитов турнира. Да, в предшествующих ему контрольных матчах пиренейские спортсменки, ведомые опытнейшим наставником Лукасом Мондело, выглядели не лучшим образом (и, в частности, уступили россиянкам), но было понятно, что свою игру со временем они найдут.

Так и произошло. Взяв максимально возможные три победы на групповой стадии — поочерёдно повержены были команды Украины, Великобритании и Латвии, — сборная Испании напрямую пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы, избавив себя от необходимости проводить встречу предварительного раунда в плей-офф благодаря занятому первому месту в квартете А. И в этом более щадящем графике (помимо, разумеется, преимущества в классе и опыте больших побед, которого у нынешнего состава отечественной дружины, к сожалению, нет) заключался едва ли не главный козырь испанок перед противостоянием с подопечными Олафа Ланге, с боями выгрызавшими своё место в восьмёрке сильнейших команд — участниц Евробаскета в драматичном и на редкость энергозатратном поединке с Италией двумя днями ранее.

Также по теме В восьмёрке сильнейших: женская сборная России обыграла Италию и пробилась в четвертьфинал Евробаскета-2019 В матче предварительного раунда плей-офф чемпионата Европы по баскетболу женская сборная России обыграла команду Италии. Таким образом...

Напрямую в стане сборной России об этом, конечно, не говорили, но имеющая солидный потенциал и при этом не слишком стабильная команда, полагающаяся прежде всего на доминирование Марии Вадеевой в трёхсекундной зоне, подходила к своему четвертьфиналу в качестве аутсайдера. Больше всего остального тренерский штаб Ланге и сами баскетболистки опасались скорости пиренейской сборной и наличия в их составе целого ряда высококлассных снайперов, таких как Марта Харгай, реализовавшая во встрече с украинками шесть из десяти своих бросков из-за трёхочковой дуги. Столь высокой эффективности в матче Евробаскета могли бы позавидовать многие мужчины.

Правда, Испания, как и полагается любому общепризнанному гранду, не рассчитывает только на одно, пусть и самое убийственное в современном баскетболе, оружие. И чтобы разгромить российскую сборную с преимуществом в 22 очка, ей понадобились всего три попадания с периметра — причём вовсе не потому, что у девушек с Пиренейского полуострова не полетело. К большому перерыву, на который российские спортсменки ушли с отставанием в 16 баллов, они лишь четыре раза попытались поразить кольцо россиянок с дальней дистанции, находя куда более выгодные возможности для набора очков.

Настоящим откровением для российской команды стали действия центровой Асту Ндур — 24-летняя баскетболистка сенегальского происхождения была попросту неудержима как под своим, так и под чужим кольцом, не позволив сборной Ланге раскрыть свою, пожалуй, самую сильную сторону. Собрав коллекцию из 24 очков и 12 подборов, Ндур напрочь затмила Вадееву (за весь матч Мария не реализовала ни одного двухочкового броска и совершила пять потерь при всего шести набранных баллах), собственноручно собрала семь отскоков в нападении — на два меньше, чем все россиянки за 40 минут основного времени, — и заработала восемь штрафных бросков, из которых не забила только один.

Как и для бельгийки Эммы Мессеман в групповом раунде, встреча с Россией стала для Асту лучшей на всём чемпионате Европы: суммарный рейтинг эффективности «большой» сборной Испании составил 32 балла, что является пока что пятым индивидуальным показателем на турнире.

При этом, что любопытно, Ндур не набрала ни одного очка во время ставшего ключевым рывка испанских баскетболисток 13:0, случившегося под занавес второй четверти. Она работала на щитах и в обороне — эффектно заблокировав среди прочего бросок Елены Бегловой из-под кольца, — но в атаке у команды Мондело солировали другие люди. Тем более обидно, что это были преимущественно ролевые исполнительницы, забросившие свои мячи в решающий момент: они не просто предоставили возможность отдохнуть знаковым баскетболисткам в составе действующих чемпионок Европы вроде 39-летней Лайи Палау, но и внесли существенный вклад в итоговую победу фаворита.

Все попытки сборной России переломить ход встречи во второй половине оказались безрезультатными. Дружине Ланге, в обойме которой ни одна исполнительница не достигла даже отметки в десять очков, удалось только не проиграть третью четверть, завершившуюся с равным счётом 17:17. К финальной сирене перевес испанской команды стал совсем уж неприличным — 78:54. Зато он наглядно показал разницу между сборной, находящейся на пике прямо сейчас, и коллективом, чьё время должно прийти через несколько лет.

Впрочем, проиграв Испании, российские баскетболистки не лишились шансов попасть на Олимпиаду 2020 года в Токио. Вернее, войти в число участников квалификационного турнира японских Игр. Из основной сетки Евробаскета отечественная дружина уже вылетела, но ей предстоит провести на турнире ещё одну встречу с проигравшим в четвертьфинальной паре Сербия — Швеция. Состоится она в субботу, 6 июня, и лишь исходя из её результата можно будет делать выводы относительно успешности выступления команды Ланге на континентальном первенстве. Бороться же за медали сборной России, как оказалось, пока ещё рано.