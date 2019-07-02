Две новые звезды «Бруклина» и ожидание Леонарда: что произошло после открытия рынка свободных агентов в НБА

В Национальной баскетбольной ассоциации открылся рынок свободных агентов. Первые дни его работы увенчались сразу несколькими громкими сделками, а главным ньюсмейкером стал клуб «Бруклин Нетс», сумевший договориться о подписании максимальных контрактов с двумя звёздами первой величины: защитником Кайри Ирвингом и форвардом Кевином Дюрантом. Ещё одна интрига — место продолжения карьеры самого ценного игрока финала НБА Кавая Леонарда, который может оказаться в одной из команд Лос-Анджелеса.

«Бруклин» переиграл всех в борьбе за Дюранта

Заняв должность генерального менеджера «Нетс» тремя годами ранее, Шон Маркс пришёл в клуб, в котором не было совершенно ничего — ни топовых исполнителей, ни молодых баскетболистов со звёздным потенциалом, ни даже прав выбора в первом раунде нескольких следующих драфтов.

Организация, контрольным пакетом акций которой в то время владел российский бизнесмен Михаил Прохоров, устраняла последствия одного из худших обменов в истории НБА, в результате которого её состав пополнили неумолимо стареющие легенды Пол Пирс и Кевин Гарнетт, и считалась по-настоящему беспросветной.

Побеждать она не могла, проигрывать ради высокого шанса на победу в лотерее ярмарки талантов не имело ни малейшего смысла, а привлекательность команды для звёзд, выходящих на рынок свободных агентов, была близкой к нулевой — ведь игрокам отнюдь не хочется провести лучшие годы своей карьеры в месте, меньше всего подходящем для удовлетворения титульных амбиций.

Впрочем, получив полную свободу действий и вооружившись недюжинной фантазией, Маркс сделал невозможное: к началу сезона-2018/19 он собрал весьма конкурентоспособный коллектив из не пригодившихся другим командам ролевых исполнителей, баскетболистов, найденных в тренировочных лагерях и Лиге развития, поздних драфт-пиков, и доверил роль его лидера плеймейкеру Деанджело Расселлу. Права на него «Бруклин» получил в сделке с «Лос-Анджелес Лейкерс», «сливавшими» громоздкий контракт отечественного центрового Тимофея Мозгова.

Под руководством главного тренера Кенни Аткинсона, для которого назначение в на редкость проблемные «Нетс» стало шансом всей жизни, этот набор игроков, который в иное время в другом месте иначе как сбродом бы и не назвали, сумел пробиться в плей-офф.

Они продемонстрировали, что всего за три сезона в организации сформировалась правильная культура, благодаря которой она сможет подняться гораздо выше в баскетбольной иерархии Северной Америки с более квалифицированными исполнителями.

Высвободив уйму места в платёжной ведомости, позволявшей принять сразу два максимальных контракта летом 2019-го, «Бруклин» намеревался навязать борьбу практически за каждого свободного агента высокого уровня — за вычетом, быть может, форварда Кавая Леонарда, выбирающего между «Торонто Рэпторс» и клубами из Калифорнии, своего родного штата.

Конкуренты у «Нетс» были вроде бы и серьёзные (чего стоят только одни «Нью-Йорк Никс», проводящие домашние матчи в «Мэдисон Сквер Гарден» — настоящей Мекке американского спорта), но в итоге организации удалось убедить в своей состоятельность и форварда Кевина Дюранта, и разыгрывающего Кайри Ирвинга, ранее защищавших цвета «Голден Стэйт Уорриорз» и «Бостон Селтикс» соответственно.

Оба они получили четырёхлетние договора, общая сумма которых превышает $300 млн — и через год, когда Кевин восстановится после разрыва ахилла, попробуют сразиться как минимум за победу в Восточной конференции. А, быть может, и за чемпионский титул вообще.

С Дюрантом «Бруклин», безусловно, очень сильно рискует — в данный момент никто не может с уверенностью утверждать, когда один из лучших баскетболистов современности вернётся в строй, и сможет ли он вообще выйти на былой уровень после едва ли не самой тяжёлой травмы, которые только случаются в баскетболе.

Эти сомнения, по информации заокеанских СМИ, и отпугнули «Никс»: в то время как сам Кевин был готов рассматривать только предложения максимального контракта (их помимо «Нетс» сделали «Уорриорз» и «Лос-Анджелес Клипперс»), менеджмент «Нью-Йорка» не собирался ставить на 30-летнего форварда абсолютно всё и гарантировать ему гонорар, превышающий $160 млн, на ближайшие четыре года. Поэтому и остался ни с чем.

На оставшиеся средства главный ньюсмейкер первого дня работы рынка свободных агентов усилил позицию центрового, заключив четырёхлетний договор на $40 млн с включавшимся в 2016 году в первую символическую сборную сезона в НБА Деандре Джорданом, и укрепил скамейку запасных атакующим защитником/лёгким форвардом Гарреттом Темплом, с которым был подписан контракт на два года и $10 млн.

Расплатой за столь масштабные ходы стала необходимость отказаться от прав на Расселла (в «Бруклине» защитник дорос до статуса участника Матча звёзд), но оно того стоило. «Нетс» будут весьма конкурентоспособными уже в следующем регулярном чемпионате ассоциации, который Дюрант, скорее всего, пропустит целиком, а со временем должны превратиться в одного из грандов Восточной конференции.

Лидеры Востока не сумели сохранить победный состав

За первые 48 часов функционирования рынка свободных агентов в НБА состоялось более полусотни сделок всевозможного формата. Одни клубы продлевали сотрудничество с собственными звёздами (например, «Портленд Трэйл Блэйзерс» выписали один из самых больших контрактов в лиге плеймейкеру Дэмьену Лилларду, который теперь связан с коллективом из Орегона до лета 2025 года), другие пытались усилить проблемные позиции. В частности, «Бостон», прогнозируемо не удержавший Ирвинга, оформил четырёхлетний договор на $141 млн его коллеге по амплуа Кембе Уокеру, отыгравшему всю профессиональную карьеру в «Шарлотт Хорнетс».

Кое-кто и вовсе пытался совместить несовместимое — сохранить костяк мощного состава и при этом не выйти за потолок зарплат настолько сильно, чтобы предусмотренный коллективным соглашением налог на роскошь не стал для владельцев организации действительно серьёзной проблемой.

Наиболее очевидным это стремление было в Висконсине — после победы в минувшей «регулярке» и в связи с необходимостью в скором времени садиться за стол переговоров с действующим MVP сезона в НБА Яннисом Адетокунбо «Милуоки Бакс» не намеревались разбрасываться активами любой ценности.

Но здравый смысл и необходимость жить по средствам вынудили клуб отпустить перспективного защитника Малкольма Брогдона (он заключил контракт на четыре года и $85 млн с «Индиана Пэйсерс», за что «Бакс» получили несколько драфт-пиков, поскольку баскетболист был ограниченно свободным агентом), а тяжёлый форвард Никола Миротич активно заинтересовался возможностью возвращения в Европу, где испанская «Барселона» якобы предложила ему баснословное по меркам Старого Света долгосрочное соглашение с окладом в $10 млн в год.

Эти жертвы были необходимы, чтобы вписать в платёжную ведомость пятилетний максимальный договор на $178 млн с атакующим защитником/лёгким форвардом Крисом Миддлтоном, главным помощником Адетокунбо, установившим новый рекорд НБА по размеру гонорара для игрока, выбранного во втором раунде драфта.

Весьма любопытно повела себя на рынке «Филадельфия Сиксерс», сразу три представителя стартовой пятёрки которой становились неограниченно свободными агентами. Организация не смогла удержать 35-летнего снайпера Джей Джей Редика, получившего, наверное, последний восьмизначный контракт в своей карьере ($26,5 млн на два года от «Нью-Орлеан Пеликанс», нуждавшихся в именитых ветеранах), и в сделке с участием четырёх команд и пяти игроков обменяла атакующего защитника Джимми Батлера в «Майами Хит», с которым он тут же заключил четырёхлетний договор на $142 млн.

Благодаря этому коллектив из Пенсильвании высвободил достаточное количество средств, чтобы заманить экс-центрового «Бостона» Эла Хорфорда и достичь договорённости о новом соглашении с лёгким форвардом Тобиасом Харрисом — двоим этим баскетболистам клуб заплатит суммарно почти $290 млн за ближайшие четыре сезона.

В результате у «Сиксерс», фундаментом которых является связка восходящих звёзд НБА Бена Симмонса и Джоэля Эмбида, сформировалась одна из самых мощных стартовых пятёрок в ассоциации — и с точки зрения габаритов (Эмбид и Хорфорд, номинально являющиеся центровыми, запросто смогут играть вместе, поскольку оба умеют защищаться в поле и атаковать с из-за трёхочковой дуги), и с точки зрения уровня индивидуального мастерства баскетболистов, её составляющих.

Теперь от «Филадельфии» требуется доукомплектовать скамейку запасных исполнителями на минимальных контрактах, чтобы хоть немного развязать руки лидерам — и если начинающему генеральному менеджеру Элтону Брэнду это удастся, команда из Пенсильвании запросто сможет составить конкуренцию «Милуоки», да и вообще кому бы то ни было, за первый номер посева на Востоке.

Леонард ещё не определился

Несмотря на высокую активность подавляющего большинства клубов лиги, главная интрига рынка свободных агентов в НБА по-прежнему жива — Леонард, лучший игрок чемпионского«Торонто» и действующий обладатель приза Самому ценному баскетболисту финальной серии плей-офф, со своим будущим ещё не определился.

Также по теме Греческий атлант: баскетболист Адетокунбо признан самым ценным игроком сезона в НБА В Национальной баскетбольной ассоциации состоялось вручение наград по итогам регулярного сезона. Самым ценным игроком лиги признали...

В настоящее время Кавай и его представители ведут переговоры с несколькими клубами, и от его итогового решения зависит, как минимум, судьба «Рэпторс» и «Клипперс», претендующих на самую непубличную и непредсказуемую звезду ассоциации.

Впрочем, вполне реален сценарий, при котором Леонарда не получат оба коллектива, считавшихся до недавнего времени единственными настоящими претендентами на Кавая. Накануне Леонард встречался с теперь уже бывшим президентом «Лейкерс» по баскетбольным операциям, а теперь просто живой легендой клуба Мэджиком Джонсоном — и делал это явно не просто так.

У организации из Лос-Анджелеса хватает места под потолком зарплат для третьего максимального контракта, а теоретическая перспектива объединить главного универсала НБА с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом наверняка не даёт покоя её генеральному менеджеру Робу Пелинке. Вполне вероятно, что уже в ближайшие дни (или даже часы) в сильнейшей лиге планеты будет создано новое «большое трио», а собравшие его калифорнийцы превратятся в железобетонного претендента на трофей Ларри О’Брайена.