Победа ценой травмы: «Голден Стэйт» потерял Дюранта, но сохранил интригу в финале НБА

Пятый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации между «Торонто» и «Голден Стэйт» стал одним из самых драматичных в этом сезоне. Уступая в противостоянии до четырёх побед со счётом 1:3, действующие чемпионы из Калифорнии сумели выиграть на выезде и сохранить интригу. Однако за это им пришлось дорого заплатить — лучший снайпер «Уорриорз» Кевин Дюрант получил травму, из-за которой может пропустить целый год.

Бедственное положение чемпионов

Сезон-2018/19 «Голден Стэйт» начинал в статусе безоговорочного фаворита НБА — сильнейшей баскетбольной лиги планеты. Калифорнийцы, за предыдущие четыре года трижды становившиеся чемпионами ассоциации, располагали наиболее мощным составом среди всех 30 команд. Более того, они даже немного усилились прошлым летом, подписав контракт с центровым Демаркусом Казинсом, победителем Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

«Уорриорз» обладали колоссальным опытом больших побед и к тому же остались без своего главного конкурента. «Кливленд Кавальерс», четыре года подряд представлявшие в финале плей-офф НБА Восточную конференцию и однажды выигравшие очное противостояние за Кубок Ларри О’Брайена, перестали быть грозной силой. Случилось это после перехода звёздного форварда Леброна Джеймса в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Впрочем, погоня за достижениями упомянутых выше «Лейкерс» и «Чикаго Буллз» эпохи неподражаемого Майкла Джордана, на разных этапах своей истории завоёвывавших титул чемпиона НБА три года подряд (более продолжительной трофейной серией может похвастать только легендарная династия «Бостон Селтикс» 1960-х), оказалась гораздо более сложной задачей, нежели предполагали в Окленде.

По пути к финалу плей-офф подопечные Стива Керра растеряли значительную часть своего атакующего и защитного потенциала, столкнувшись с масштабной эпидемией травм. Большинство представителей основной ротации «Голден Стэйт» подошло к сражению с «Торонто Рэпторс», имея довольно серьёзные проблемы со здоровьем. Универсального форварда Андре Игуодалу беспокоило повреждение голени, а резервный центровой Кевон Луни был вынужден выходить на площадку, несмотря на боли в плече.

Вдобавок ко всему, канадский коллектив, впервые за 24 года выступлений в НБА пробившийся в решающую серию плей-офф, зарекомендовал себя ничуть не менее серьёзным противником, нежели «Кавальерс» Джеймса.

Посредством нескольких крайне удачных обменов «Торонто» превратился в реального претендента на титул прямо по ходу сезона, и, получив преимущество домашней площадки в финале благодаря лучшему соотношению побед и поражений в регулярном чемпионате, уверенно взял противостояние за титул под свой контроль.

Перед пятым матчем, который должен был состояться на площадке «Рэпторс», дружина Ника Нёрса, ведомая поймавшим невероятный кураж в нокаут-раунде форвардом Каваем Леонардом, лидировала в серии до четырёх побед одной из команд со счётом 3:1 и находилась в шаге от исторического триумфа. И повреждение Клэя Томпсона, не принявшего участие во второй игре, тому тоже способствовало.

В ожидании возвращения Дюранта

Настоящей же катастрофой для «Голден Стэйт» в преддверии пятого финала плей-офф НБА подряд стала травма форварда Кевина Дюранта, признававшегося самым ценным игроком решающей серии сезона в 2017 и 2018 годах. Один из лучших баскетболистов современности выдавал космические цифры статистики в поединках навылет, набирая в среднем 32,3 очка за игру при завидной эффективности бросков с любых дистанций.

В цель приходились 51,4% его атак с игры, 43,8% трёхочковых и 90,3% штрафных. Ранее сопоставимыми цифрами могли похвастать только Уилт Чемберлен и Рик Бэрри, входящие в число величайших исполнителей всех времён и народов. Но и они были менее продуктивны, нежели ведущий снайпер «Уорриорз», которому с очень большой долей вероятности предстояло выйти на рынок свободных агентов летом 2019-го.

«Сломался» Дюрант в пятой встрече финала Западной конференции с «Хьюстон Рокетс», который состоялся ранним утром 9 мая по московскому времени, и в первых четырёх поединках финала на площадке не появлялся. Точных сроков возвращения форварда в строй калифорнийцы не называли в течение целого месяца, не желая возлагать на лидера коллектива дополнительный груз ответственности.

Однако один из лучших медицинских штабов во всей НБА не покладая рук трудился над тем, чтобы Кевин всё-таки смог сыграть в подходящем к своему завершению сезоне. Ведь вопреки мнению подавляющего большинства заокеанских журналистов и экспертов о том, что «Голден Стэйт» способен сломить сопротивление «Торонто» и в отсутствие Кевина, в титульном сражении подопечные Керра выглядели откровенно слабо. Они атаковали на уровне главных аутсайдеров лиги и в каждой из трёх проигранных встреч уступили не одним-двумя бросками, а с солидной разницей в счёте.

Поэтому анонсированный накануне пятой встречи финала камбэк Дюранта выглядел хоть и крайне рискованным, но всё же на редкость логичным решением. «Уорриорз», которых, вполне возможно, ждёт масштабная кадровая революция уже в грядущее межсезонье, должны были воспользоваться любыми имевшимися в их распоряжении средствами, чтобы попробовать спасти свой сезон.

А вместе с ним и собственную титульную серию, подобных которой история НБА видела не так уж и много. Тем более что даже в далёких от оптимальных кондициях Кевин был способен оказать реальную помощь команде: с его броском вынужден считаться любой оппонент калифорнийцев.

Один только факт присутствия форварда на площадке здорово развязал бы руки его партнёрам, прочно увязшим в оборонительных построениях «Рэпторс» в третьем и четвёртом матчах финала. В них действующий чемпион набрал всего 109 и 92 очка соответственно при среднем показателе в 117,7 баллов по итогам «регулярки».

Грандиозная победа или ночной кошмар?

Поначалу ничто не предвещало беды — Дюрант реализовал свои первые три броска с дальней дистанции и провёл на паркете арены в Торонто 12 из стартовых 14 минут пятой встречи финала, за которые успел набрать 11 очков. Его активность придала уверенности в собственных силах другим баскетболистам «Голден Стэйт», выигравшим дебютный отрезок важнейшей в сезоне встречи с перевесом в шесть баллов.

И было похоже на то, что подопечные Керра без грандиозных энергозатрат сумеют вернуть противостояние на Запад. Но ровно до будничного эпизода в начале второй четверти: Кевин пошёл в проход под кольцо «Рэпторс», оступился, пытаясь обыграть испанского форварда хозяев Сержа Ибаку, и остался сидеть на площадке, держась за ногу. Покинуть её он смог только с посторонней помощью.

Отдельные болельщики «Торонто» слишком эмоционально отреагировали на эпизод с падением Дюранта, а канадские баскетболисты подхватили мяч, выпавший из рук форварда, и набрали лёгкие очки в ответной атаке. Но уже к большому перерыву радость на лицах хозяев сменилась ужасом: стало понятно, что травма Кевина, во-первых, не является рецидивом его предыдущего повреждения, и, во-вторых, может оказаться очень и очень тяжёлой.

На послематчевой пресс-конференции генеральный менеджер «Уорриорз» Боб Майерс худшие опасения подтвердил. В клубе подозревают, что по итогам развёрнутого медицинского обследования у лидера команды будет диагностирован разрыв ахилла, который вычеркнет из его блестящей карьеры весь следующий сезон.

Функционер, отвечающий в «Голден Стэйт» за все баскетбольные операции, выразил готовность взять вину за случившееся на себя — хотя, разумеется, новая травма Дюранта стала следствием несчастного случая, а никак не недоработки клубных медиков, позволивших играть едва восстановившемуся после предыдущего повреждения баскетболисту.

По словам Майерса, решение о возвращении форварда в строй принималось при активном участии самого баскетболиста и ни в коем случае не носило добровольно-принудительный характер.

«Расскажу вам один секрет о Кевине — он очень любит играть в баскетбол, и все те люди, которые сомневались в том, что он горит желанием помочь команде, были в корне неправы», — добавил менеджер калифорнийцев, пообещав предоставить более детальную информацию о состоянии здоровья Дюранта, как только она появится в его распоряжении.

Пятый матч финала «Уорриорз» в итоге выиграли со счётом 106:105. Травма звёздного партнёра стала для команды дополнительным стимулом сыграть на пределе собственных возможностей, и блок-шот форварда Дрэймонда Грина на последних секундах основного времени не позволил «Торонто» закрыть серию.

«Мы могли бы выбросить полотенце и рассыпаться на мельчайшие кусочки. Но я не единожды говорил об этом раньше и повторюсь ещё раз — я никогда не видел, чтобы «Голден Стэйт» разваливался из-за неблагоприятных обстоятельств. Этого не произойдёт», — заявил после финальной сирены один из героев поединка, отыгравший 41 минуту из 48 возможных и собравший коллекцию из 10 очков, 10 подборов и восьми результативных передач.

Но как именно кошмарная травма Дюранта скажется на состоянии калифорнийцев (и окажется ли она вообще настолько серьёзной, как опасаются в клубе), любители баскетбола узнают только в пятницу, когда в Окленде будет сыгран шестой матч до предела насыщенной событиями и невероятно драматичной финальной серии.

«Уорриорз» по-прежнему находятся в одном поражении от фиаско, совершенно точно выйдут на площадку без своей главной ударной силы — и всё равно попробуют стать вторым в истории НБА клубом, выигравшим чемпионский титул, уступая по ходу решающего противостояния со счётом 1:3. Три года назад они упустили аналогичное преимущество в сражении с «Кливлендом» Джеймса и Кайри Ирвинга, а теперь полны решимости исправиться за оплошность, допущенную в июне 2016-го. Даром, что обстоятельства с каждым днём всё больше складываются против них.