Российский баскетболист Михайловский снял свою кандидатуру с драфта НБА

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Форвард саратовского «Автодора» Никита Михайловский снял свою кандидатуру с драфта игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2019 года.
Российский баскетболист Михайловский снял свою кандидатуру с драфта НБА
  • РИА Новости

Об этом сообщил официальный представитель 18-летнего игрока Игорь Рубин, слова которого передают «Известия».

Он отметил, что такое решение было принято из-за ряда факторов, таких как тренировочный сбор национальной команды до 19 лет, а также отмена тренировочного лагеря NBA Global Camp в Монако.

«Уверен, в следующем году шансы быть выбранным в первом раунде драфта значительно увеличатся. Очевидно, что если Никита продолжит в том же духе, то интерес клубов НБА к нему будет только возрастать», — добавил Рубин.

Ранее сообщалось, что «Нью-Орлеан» получил первый пик на драфте НБА 2019 года.

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