Дюрант высказался о победе «Голден Стэйт» в пятом матче финала НБА

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант прокомментировал победу своей команды над «Торонто Рэпторс» в пятом матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Болельщики «Голден Стэйт» будут чертовски громкими в шестой игре. Мне сейчас больно до глубины души, не буду врать, но, увидев, как мои братья добыли эту победу, я будто выпил рюмку текилы. Как заново родился», — написал Дюрант в своём Instagram.

Дюрант, не до конца восстановившийся после травмы икроножной мышцы, получил повреждение ахиллова сухожилия во второй четверти матча «Торонто», завершившегося победой «Голден Стэйт» со счётом 106:105.

Ранее Стефен Карри заявил, что Дюрант пожертвовал собой ради «Голден Стэйт Уорриорз».