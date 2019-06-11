Карри повторил достижение Абдул-Джаббара в финале НБА

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри сравнялся с легендарным Каримом Абдул-Джаббаром по числу матчей финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в которых он набрал 30 и более очков.

Знаковое для 31-летнего разыгрывающего событие произошло в пятом матче серии финала НБА с «Торонто Рэпторс». Карри набрал 31 очко, и таким образом этот матч стал 10-й игрой финала, в которой он сумел записать в свой актив более 30 баллов.

Карри сравнялся по данному показателю с Абдул-Джаббаром. Большее число раз подобное за период после объединения НБА и Американской баскетбольной ассоциации в 1976 году удавалось только четверым игрокам — Коби Брайанту (13), Шакилу Онилу (16), Леброну Джеймсу (20) и Майклу Джордану (23).

Ранее сообщалось, что Дюрант получил новую травму в пятом матче финала НБА.