Карри повторил достижение Абдул-Джаббара в финале НБА

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Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри сравнялся с легендарным Каримом Абдул-Джаббаром по числу матчей финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в которых он набрал 30 и более очков.
Карри повторил достижение Абдул-Джаббара в финале НБА
  • Reuters

Знаковое для 31-летнего разыгрывающего событие произошло в пятом матче серии финала НБА с «Торонто Рэпторс». Карри набрал 31 очко, и таким образом этот матч стал 10-й игрой финала, в которой он сумел записать в свой актив более 30 баллов.

Карри сравнялся по данному показателю с Абдул-Джаббаром. Большее число раз подобное за период после объединения НБА и Американской баскетбольной ассоциации в 1976 году удавалось только четверым игрокам — Коби Брайанту (13), Шакилу Онилу (16), Леброну Джеймсу (20) и Майклу Джордану (23).

Ранее сообщалось, что Дюрант получил новую травму в пятом матче финала НБА.

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