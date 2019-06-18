Четверо раненых и трое арестованных: что известно о стрельбе на параде по случаю победы «Торонто» в плей-офф НБА

В канадском Торонто на праздничном параде в честь победы «Торонто Рэпторс» в финале плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) произошла стрельба. Четыре человека получили ранения. Кроме того, ещё несколько участников парада пострадали в давке, которая началась после инцидента. Как сообщил начальник полиции города Марк Сондерс, арестованы трое подозреваемых, у которых изъяты две единицы огнестрельного оружия.

17 июня в канадском Торонто проходил праздничный парад в честь первой в истории победы местной баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» в финале плей-офф НБА. В нём приняли участие игроки и руководство коллектива, а также премьер-министр Джастин Трюдо, мэр столицы провинции Онтарио Джон Тори, известный рэп-музыкант Дрейк и более 1 млн болельщиков. Однако торжественное событие было омрачено стрельбой, в результате которой четыре человека получили ранения.

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Парад в честь триумфа «Рэпторс» начался в 10 часов утра по местному времени и продолжался более трёх часов. Сначала спортсмены проехали по улицам города на двухэтажном автобусе, а затем вышли на специально сооружённую сцену. Игроки и руководство клуба обратились к фанатам со словами благодарности.

Стрельба произошла на пересечении улиц Бэй и Альберт в тот момент, когда произносил речь один из руководителей клуба. После того как люди услышали выстрели, началась паника. Фанаты стали спешно покидать место происшествия.

«Мы наблюдали за церемонией, когда услышали грохот. Стали оглядываться вокруг в поисках причины, и вдруг все стали толкать друг друга. Я схватил маму, а она закричала: «Не падай, тогда всё будет хорошо», — заявил Toronto CTV News один из очевидцев, не назвавший своего имени.

Также об инциденте рассказал один из болельщиков «Торонто» Сэм Санди. По его словам, он наблюдал, как образовалась давка.

«Когда ты видишь, как на тебя надвигается толпа людей, ты не понимаешь, что делать, — бежать или оставаться на месте. Ты не хочешь, чтобы тебя растоптали», — цитирует Санди ESPN.

При этом ещё один фанат «Рэпторс» Фил Д'Соуза признался, что всех на улице охватила паника.

«Ты не видишь стрелка, но возникает предчувствие, что кто-то вот-вот появится из-за угла», — сказал Д'Соуза.

Как позднее сообщил шеф полиции Торонто Марк Сондерс, в результате стрельбы четыре человека получили ранения, однако все они не опасны для жизни. Кроме того, несколько человек пострадали в давке.

По словам Сондерса, в связи с инцидентом арестованы три человека. Как отметил начальник полиции, правоохранительные органы призывают граждан предоставить любую информацию по данному делу. При этом Сондерс воздержался от комментариев относительно мотивов произошедшего. Отвечая на вопрос, расценивается ли стрельба как теракт, он сказал, что расследование продолжается.

«Офицеры прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки. В результате арестованы три человека: двое по обвинениям в одном инциденте, ещё один — в другом», — цитирует Сондерса Toronto CTV News.

Вместе с тем стало известно, что у подозреваемых изъяты две единицы огнестрельного оружия.

«Необходимо понять, что мы говорим об огромной толпе и присутствии большого количества полицейских. Мы смогли очень быстро добраться до жертв, оказать им медицинскую помощь, а также задержать подозреваемых», — добавил сотрудник полиции Торонто Дэвид Хопкинсон.

And again. People running away from the right side. Not sure what’s going on pic.twitter.com/1fEoGoaVMl — Meagan Fitzpatrick (@fitzpatrick_m) 17 июня 2019 г.

Впоследствии инцидент прокомментировал премьер-министр Канады.

«Надеюсь, все пострадавшие в стрельбе быстро поправятся. Хочу поблагодарить полицию Торонто за оперативность. Мы не позволим этому акту насилия испортить настроение от сегодняшнего парада», — написал Трюдо в Twitter.

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Мэр Торонто Джон Тори также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и поблагодарил полицию. Он считает, что виновники инцидента должны понести суровое наказание.

«Тот факт, что кто-то решил взять с собой пистолет и открыть стрельбу на мероприятии, которое в противном случае могло стать радостным праздником, — не только разочаровывает, но вызывает гнев. Надеюсь, ответственные за это ответят по всей строгости закона. При этом хочу поблагодарить те миллионы людей, который отмечали успех нашего любимого «Торонто Рэпторс», — написал Тори.

Член городского совета Торонто Джо Кресси также был потрясён произошедшим, но призвал жителей города не падать духом.

«Торонто, сегодня более миллиона человек заполнили улицы, чтобы порадоваться за наш «Рэпторс» — всех возрастов, рас и вероисповеданий. Как бы ни была ужасна сама стрельба и те события, что произошли после, не дайте этому испортить момент», — подчеркнул Кресси.