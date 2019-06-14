Первый в истории канадский чемпион: «Торонто Рэпторс» стал победителем плей-офф НБА

В Северной Америке завершилась финальная серия плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Чемпионский титул впервые в своей истории завоевал канадский клуб «Торонто Рэпторс». До этого ещё ни разу кубок Ларри О'Брайена не доставался команде, которая не представляет США. Как подопечные Ника Нёрса шли к этому историческому успеху — в материале RT.

Кто не рискует...

По окончании сезона-2017/18 «Торонто» оказался в эпицентре одной из самых курьёзных ситуаций за всё время существования НБА. Канадский коллектив, дебютировавший в сильнейшей лиге мира в 1995-м, провёл лучший регулярный чемпионат в своей истории, одержав 59 побед в 82 поединках, и занял итоговое первое место в турнирной таблице Восточной конференции, за что рулевой «Рэпторс» Дуэйн Кейси был удостоен звания тренера года в лиге. Но свой приз 62-летний специалист получал уже в статусе безработного: третье подряд бесславное поражение от «Кливленд Кавальерс» звёздного форварда Леброна Джеймса в плей-офф убедило менеджмент единственного представителя Страны кленового листа в НБА, что Кейси неспособен привести своих подопечных к завоеванию чемпионского титула.

В качестве альтернативы Кейси президент «Рэпторс» по баскетбольным операциям Масаи Уджири сделал ставку не на кого-то из именитых специалистов с опытом больших побед, которых хватает на просторах НБА. Канадскую команду возглавил бывший ассистент отправленного в отставку наставника Ник Нёрс, самостоятельно работавший только в средненьких европейских чемпионатах вроде британского и бельгийского, а также в Лиге развития, но обладавший, по мнению клубного руководства, достаточным уровнем знаний и авторитета среди игроков, чтобы поднять «Торонто» к вершинам.

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Но не самая логичная для сторонних наблюдателей рокировка на тренерском мостике недолго оставалась наиболее смелым шагом Уджири — в середине июля 2018-го он осуществил грандиозный обмен с «Сан-Антонио Спёрс», благодаря которому канадский коллектив получил лёгкого форварда Кавая Леонарда и атакующего защитника Дэнни Грина. Реакция на сделку среди заокеанских болельщиков, журналистов и экспертов была, мягко говоря, неоднозначной. Во-первых, Леонард переежал в Канаду, пропустив фактически весь предшествовавший переходу в «Рэпторс» сезон (отчасти из-за травмы, отчасти из-за конфликта с руководством на предыдущем месте работы), и должен был стать неограниченно свободным агентом летом 2019 года, якобы имея при этом виды на подписание контракта с одним из калифорнийских клубов. Во-вторых, ради прав на Кавая пришлось пожертвовать свингмэном Демаром Дерозаном, отыгравшим в «Торонто» всю профессиональную карьеру и всячески демонстрировавшим свою преданность организации.

Уджири, впрочем, не боялся вовсю рисковать и был уверен, что обмен Леонарда оправдает себя даже в краткосрочной перспективе. Причём настолько, что уже посреди регулярного чемпионата санкционировал ещё одну громкую сделку, отправив в «Мемфис Гриззлиз» 27-летнего центрового Йонаса Валанчюнаса вместе с несколькими ролевыми исполнителями и выбором на драфте НБА 2024 года в обмен на 34-летнего коллегу литовца по амплуа Марка Газоля. Делалось это, разумеется, не ради светлого будущего: в «Торонто» пошли ва-банк и поставили всё на первый розыгрыш плей-офф после перехода Джеймса в «Лос-Анджелес Лейкерс». И поступили совершенно правильно — в оставшейся без признанного лидера Восточной конференции (команды Леброна выигрывали восемь лет подряд) именно «Рэпторс» лучше остальных оказался готовым побеждать здесь и сейчас. В плей-офф подопечные Нёрса поочерёдно сломили сопротивление «Орландо Мэджик», «Филадельфии Сиксерс» и «Милуоки Бакс», впервые в своей истории пробившись в финал НБА.

Леонард молчит, но приносит победы

За целый сезон в составе «Рэпторс» Леонард, которого называют самой непубличной звездой североамериканского профессионального спорта наших дней (например, у форварда нет официальных страниц во многих популярных социальных сетях, которые ему просто-напросто неинтересны), так и не поделился с общественностью и СМИ своими планами на будущее. Его действующее соглашение с канадским коллективом истечёт 30 июня, но планирует ли он хотя бы вести переговоры о продлении сотрудничества с «Торонто», неизвестно до сих пор. Правда, эта неопределённость никак не влияла на эффективность Кавая на площадке. Он не творил чудеса, но был очень стабилен и надёжен в регулярном чемпионате, который команда Нёрса завершила на втором месте Востока, а в плей-офф превратился в самого настоящего убийцу, установив массу статистических рекордов и просто любопытных достижений.

Нет, во всех поединках на вылет канадцы делали ставку на командный баскетбол. В «Торонто» пришлись ко двору исключительные для центрового ассистентские навыки Газоля, благодаря которым атаки коллектива стали куда более разнообразными. Выстрелил резервный защитник Фред Ванвлит, на которого рассчитывали в лучшем случае как на баскетболиста ротации, но получили несколько удивительных снайперских представлений на разных стадиях плей-офф. Невероятно мощными были защитные построения коллектива: Нёрс располагал однозначно сильнейшей во всей НБА стартовой пятёркой с точки зрения продуктивности игры в обороне и создавал колоссальные проблемы с набором очков любому сопернику за счёт самоотдачи плеймейкера Кайла Лоури и универсализма добившегося за год сумасшедшего прогресса форварда Паскаля Сиакама. Но в самых важных и по-настоящему критических ситуациях тренерский штаб «Рэпторс» мог просто отдать судьбу эпизода или даже целого поединка в руки Кавая и быть уверенным на все 100%, что тот ни за что не подведёт своих партнёров.

В среднем за поединок плей-офф Леонард проводил на площадке более 39 минут игрового времени, набирая космические 30,5 очка, 9,1 подбора и 3,9 передачи при весьма высоком проценте реализации бросков с игры — в частности, в цель приходились 37,9% его атак с дальней дистанции. Самым же ярким и запоминающимся моментом с его участием стал победный бросок одновременно с сиреной, возвестившей об окончании седьмого матча полуфинала конференции против «Филадельфии», которым Кавай выиграл тяжелейшее противостояние для «Рэпторс».

«Голден Стэйт» не выдержал давления

Изначально «Торонто» считался аутсайдером сражения за Кубок Ларри О'Брайена, в котором подопечным Нёрса предстояло встретиться с действующими на тот момент чемпионами НБА — «Голден Стэйт Уорриорз». Но все понимали, что у канадцев будут реальные шансы на успех — из-за фантастической формы Леонарда и колоссальных кадровых проблем калифорнийцев. Команда, пробившаяся в финал плей-офф пятый год подряд, растеряла добрую половину своего запредельно высокого потенциала из-за травм ключевых исполнителей, провела практически всю серию без своего самого сильного исполнителя в лице форварда Кевина Дюранта (первые четыре поединка он пропустил из-за травмы голеностопа, а спустя 12 минут после своего возвращения на паркет в пятом матче умудрился порвать ахилл и уже перенёс операцию), а талантов Стефена Карри, Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина оказалось недостаточно, чтобы остановить «Рэпторс».

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В итоге канадцы уверенно взяли своё в шести матчах из максимально возможных семи, хотя могли закрыть серию ещё раньше, в домашнем пятом поединке, который «Голден Стэйт» выиграл с преимуществом всего в один балл и на несколько дней продлил собственный сезон. Решающая встреча противостояния, по совместительству ставшая последним официальным матчем НБА на домашней арене «Уорриорз» (в межсезонье клуб переедет из Окленда в Сан-Франциско), завершилась победой канадской команды со счётом 114:110. Причём самыми результативными игроками «Торонто» по её итогам стали набравшие по 26 баллов Лоури и Сиакам. Но приз MVP финала уже во второй раз в карьере достался Каваю, ранее уже получавшему его в 2014 году после триумфа «Сан-Антонио» над «Майами Хит».

Несколько смазала впечатление от дебютного для «Рэпторс» чемпионского титула очередная тяжелейшая травма игрока «Голден Стэйт» — атакующий защитник Клэй Томпсон, один из лучших снайперов современного баскетбола, которому, как и Леонарду с Дюрантом, летом предстоит стать свободным агентом, порвал связки колена и выбыл на неопределённый срок. Но в истории останется другое: первый большой спортивный титул на клубном уровне с 1993 года Канаде принесли не хоккеисты, а баскетболисты, триумф которых ещё несколько месяцев назад казался чем-то совершенно нереальным.