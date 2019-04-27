Армейская стабильность: ЦСКА восьмой раз подряд вышел в «Финал четырёх» Евролиги

Одержав победу в обоих выездных матчах четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги с испанской «Басконией», российский ЦСКА пробился в «Финал четырёх» турнира. В нём армейцы сыграют восьмой раз подряд и 16-й — за последние 17 лет. Как команда Димитриса Итудиса шла к очередному громкому успеху — в материале RT.

Несколько неожиданно обменявшись победами в домашних матчах четвертьфинальной стадии Евролиги с «Басконией», гранд российского баскетбола поставил себя в довольно затруднительное положение. Нет, ЦСКА, ни разу за всё время существования Евролиги в её нынешнем виде не вылетавший из турнира по итогам раунда плей-офф, не перестал быть явным фаворитом противостояния с испанским коллективом, но задача-минимум — попадание в «Финал четырёх» самого престижного клубного состязания континента — разом обрела дополнительную степень сложности.

Несмотря на то что «Баскония» отличается от иных середняков Евролиги лишь самим фактом выхода в плей-офф (немецкую «Баварию» и итальянский «Милан», финишировавших в регулярном чемпионате на 11-м и 12-м местах турнирной таблицы соответственно, подопечные Велимира Перасовича опередили только на одну победу), в родных стенах она играет традиционно здорово. На паркете вмещающей более 15 тыс. зрителей арены «Фернандо Буэса» (которая, кстати, примет майский «Финал четырёх») испанцы в ходе сезона-2018/19 сумели нанести поражение и ЦСКА, и соотечественникам из «Реала», и греческому «Панатинаикосу», а турецкому «Фенербахче» уступили лишь на последних секундах основного времени с разницей в один средний бросок.

В стане москвичей об этом прекрасно помнили: главный тренер команды Димитрис Итудис и публично, и наверняка в раздевалке настраивал подопечных как на последний бой, признавая, что всё, чего «Басконии» не хватает с точки зрения класса и мастерства игроков, испанцы будут компенсировать запредельной мотивацией и сумасшедшей поддержкой болельщиков. Ведь как минимум одну победу на выезде ЦСКА необходимо было брать любой ценой — поражения в серии с неприятным, но отнюдь не звёздным противником армейцы позволить себе не могли ни при каких обстоятельствах.

В результате всё вышло как нельзя лучше для столичного коллектива. На выезде россияне выступили даже лучше, чем дома, и завершили четвертьфинальное сражение победой в четырёх матчах, не доводя его до лотереи в виде пятого поединка, в котором судьбу всего сезона ЦСКА могла решить одна-единственная ошибка. Это стало возможным во многом благодаря прекрасной игре Нандо де Коло: когда красно-синим понадобился истинный лидер на паркете, не стесняющийся брать на себя ответственность за ключевые эпизоды, француз продемонстрировал баскетбол космического уровня, бесчисленное множество раз поставив оборону «Басконии» в тупик.

В состоявшейся в среду, 24 апреля, третьей встрече серии, которую ЦСКА выиграл со счётом 78:68, 31-летний защитник набрал 28 очков при 60%-ной реализации бросков с игры, установив тем самым уйму личных рекордов — и в сезоне, и в профессиональной карьере вообще. На первый взгляд это может показаться странным, но де Коло, собравший в своей коллекции буквально все индивидуальные и командные награды, о которых только может мечтать выступающий по эту сторону Атлантики баскетболист, никогда ранее не забивал даже «двадцатку» в поединках на вылет. Здесь же он разразился 14 баллами в одной только четвёртой четверти, когда москвичи всеми силами старались удержать добытый за стартовые 30 минут двузначный перевес. И стараниями прежде всего Нандо в этом преуспели.

Спустя два дня француз ещё сильнее удивил и преданных болельщиков московской команды, и нейтральных любителей баскетбола. Де Коло вновь был неподражаемо хорош на завершающей стадии атак ЦСКА (27 очков и 11 попаданий с игры в 16 попытках), добился лучшего за все четвертьфинальные матчи Евролиги в карьере рейтинга эффективности в 35 пунктов, при этом успевая ещё и отрабатывать в обороне.

Защитник, которого принято считать одним из слабейших исполнителей в обойме красно-синих по части игры на своей половине площадки, собственноручно совершил четыре перехвата (вся «Баскония» в полном составе разжилась лишь одним за 40 минут основного времени) и заряжал партнёров уверенностью в собственных силах даже в тех эпизодах, где от него ничего подобного не ждали.

Самоотверженность Нандо и форварда Никиты Курбанова, ставшего незаметным героем четвёртой встречи и на славу поработавшего на каждом квадратном сантиметре площадки, пришлась к месту во второй половине, в которой ЦСКА пришлось отыгрывать отставание в десять очков. Очередной мощный поединок от центрового «Басконии» Венсана Пуарье в четвертьфинальной серии и ряд попаданий аргентинского форварда Патрисио Гарино из-за трёхочковой дуги помогли «Басконии» захватить инициативу ещё в дебюте и удерживать её до тех пор, пока ЦСКА не перешёл на предельные обороты именно в защите.

К жёсткой опеке испанский коллектив оказался не готов. Дружина Перасовича почти восемь минут не могла забить с игры, пропустила рывок 1:15 и начисто расклеилась под колоссальным давлением москвичей. Причём настолько, что американский бомбардир Даррун Хиллиард смазал четыре штрафных подряд, в том числе и бросок за технический фол эмоционально отреагировавшего на одно из решений арбитров Итудиса, а доминировавший в течение трёх четвертей Пуарье буквально растворился на площадке. На отрезке, за который ЦСКА забрал и матч (он завершился со счётом 92:83 в пользу российского коллектива), и серию в целом, он отметился одним подбором в защите при двух потерях — негусто для ведущего игрока команды, претендовавшей на попадание в «Финал четырёх» Евролиги.

Путёвку в него восьмой раз подряд и 16-й за последние 17 лет завоевали армейцы, превзойдя вроде бы более голодную до больших побед «Басконию» в четвёртом матче практически по всем показателям, характеризующим заряженность команды на борьбу, вроде подборов в нападении (17:8) или перехватов (7:1).

На полуфинальной стадии турнира, матчи которой будут сыграны 17 мая в Витории-Гастейс, ЦСКА предстоит сразиться с «Реалом», в плей-офф за минимально возможные три встречи разобравшимся с «Панатинаикосом». Оппонент грозный, но отнюдь не непобедимый: в регулярном чемпионате москвичи разобрались с действующим обладателем континентальной короны и дома, и в гостях.