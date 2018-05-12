Клуб НБА «Торонто» уволил главного тренера после лучшего сезона в своей истории

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Американский специалист Дуэйн Кейси был уволен с должности главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторс».

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на президента канадского коллектива Масаи Уджири.

61-летний Кейси возглавлял «Рэпторс» в течение семи сезонов. В минувшем регулярном чемпионате НБА команда показала лучший результат в своей истории, одержав 59 побед в 82 матчах, и вышла в плей-офф с первым номером посева в Восточной конференции.

Впрочем, в матчах на вылет баскетболистам «Торонто» не удалось проявить себя с лучшей стороны — во втором раунде канадцы были разгромлены «Кливленд Кавальерс» со счётом 0:4, третий год подряд проигрывая в плей-офф команде звёздного форварда Леброна Джеймса.

Ранее сообщалось, что «Кавальерс» встретятся с «Бостон Селтикс» в финале Восточной конференции НБА.

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