«Бостон» прошёл «Филадельфию» и встретится с «Кливлендом» в полуфинале плей-офф НБА
Встреча завершилась со счётом 114:112.
В составе «Бостона» отличились Джейсон Тейтум, набравший 25 очков, и Джейлен Браун, на счету которого 24 балла.
У «Филадельфии» дабл-дабл сделали Дарио Шарич (27 очков, 10 подборов) и Джоэл Эмбиид (27 очков, 12 подборов).
«Бостон» выиграл серию со счётом 4:1. В полуфинале плей-офф НБА «Бостон» сыграет с «Кливленд Кавальерс».
Ранее «Голден Стэйт Уорриорз» нанёс поражение «Нью-Орлеан Пеликанс» в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА.