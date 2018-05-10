«Бостон» прошёл «Филадельфию» и встретится с «Кливлендом» в полуфинале плей-офф НБА

«Бостон Селтикс» на домашней площадке взял верх над «Филадельфия Севенти Сиксерс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 114:112.

В составе «Бостона» отличились Джейсон Тейтум, набравший 25 очков, и Джейлен Браун, на счету которого 24 балла.

У «Филадельфии» дабл-дабл сделали Дарио Шарич (27 очков, 10 подборов) и Джоэл Эмбиид (27 очков, 12 подборов).

«Бостон» выиграл серию со счётом 4:1. В полуфинале плей-офф НБА «Бостон» сыграет с «Кливленд Кавальерс».

Ранее «Голден Стэйт Уорриорз» нанёс поражение «Нью-Орлеан Пеликанс» в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА.