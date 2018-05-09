«Голден Стэйт» выиграл у «Нью-Орлеана» и стал соперником «Хьюстона» по полуфиналу плей-офф НБА

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«Голден Стэйт Уорриорз» нанёс поражение «Нью-Орлеан Пеликанс» в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 113:104.

Самым результативным игроком стал форвард гостей Энтони Дэвис, набравший 34 очка.

«Голден Стэйт» одержал победу в противостоянии со счётом 4:1.

Ранее сообщалось, что «Хьюстон» обыграл «Юту» и вышел в полуфинал плей-офф НБА. Команды встретятся друг с другом в финале Западной конференции.

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