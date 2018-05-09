«Хьюстон» обыграл «Юту» и вышел в полуфинал плей-офф НБА

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«Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Юта Джаз» в пятом матче серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел в финал Западной конференции турнира.

Встреча в Хьюстоне завершилась со счётом 112:102.

Самым результативным игроком поединка стал Крис Пол, записавший себе в актив 41 очко.

«Хьюстон» выиграл серию со счётом 4:1.

Ранее сообщалось, что помощник тренера клуба НБА отправлен в отставку после обвинений в неподобающем отношении к женщинам.

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