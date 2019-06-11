Бездействие охраны и ущерб в 5 млн рублей: что известно об ограблении в раздевалке ПБК «Химки»

МВД возбудило уголовное дело по факту кражи в раздевалке баскетбольного клуба «Химки». Во время третьего матча финала Единой лиги ВТБ неизвестный проник в раздевалку и забрал ценные вещи восьми спортсменов. Ущерб оценивается в общую сумму 5 млн рублей. Между тем руководство клуба также начало внутреннее расследование, на время которого сотрудники службы безопасности отстранены от работы.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту ограбления в раздевалке баскетбольного клуба «Химки». Громкий инцидент произошёл во время третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ.

«В полицию поступили сведения о краже в раздевалке спорткомплекса в городе Химки во время проведения баскетбольного матча. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Изучаются записи с камер видеонаблюдения, устанавливается причастный к этому преступлению», — цитирует руководителя пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяну Петрову ТАСС.

Игроки «Химок» обнаружили пропажу денег, часов, украшений и других ценностей ещё в перерыве матча, однако игра была продолжена. В общей сложности жертвами вора стали восемь баскетболистов. Первым о случившемся сообщил капитан команды Сергей Моня. Он незамедлительно обратился к сотрудникам службы безопасности и попросил проверить камеры видеонаблюдения.

На записи видно, как неизвестный молодой человек ходит по пустой раздевалке в то время, когда химчане находятся на площадке. Он поочерёдно проверяет шкафчики и рюкзаки спорстменов, периодически что-то из них доставая. Из помещения он выходит с большой красной сумкой.

В клубе сообщили, что все видеозаписи и фотографии, которые могут быть полезны при проведении следствия, будут переданы правоохранительным органам. Кроме того, «Химки» планируют провести и внутреннее расследование.

«На время проведения следствия служба безопасности и руководитель данного департамента клуба будут отстранены от работы», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте подмосковного коллектива.

В стороне от поиска злоумышленника не остались и сами баскетболисты. Защитник Тони Крокер, форварды Малкольм Томас и Андрей Зубков, Алексей Швед, не принимавший участия в матче из-за травмы, и многие другие разместили на своих страницах в социальных сетях фотографии и ролики, на которых видно лицо мужчины, с просьбой оказать посильную помощь в расследовании.

«Во время финальной игры этот человек ограбил нашу раздевалку. Пропали деньги, часы и очень ценные для нас вещи. Тот, кто его видел или знает его имя, фамилию или местонахождение, пишите сообщения БК «Химки». За полезную информацию — вознаграждение», — написал у себя в Instagram защитник Янис Тимма.

Большое количество вопросов вызывает и то, как молодой человек попал в ту часть стадиона, куда посторонним вход воспрещён. На видеозаписи заметно, что у него есть удостоверение, выдаваемое на входе сотрудникам арены, волонтёрам и представителям СМИ. Однако предполагается, что пропуск мог быть подделан, так как на нём не указаны ни имя владельца, ни иная информация.

По сообщению очевидцев, мужчина предпринял несколько попыток попасть на территорию спортивного объекта. Сначала он намеревался пройти через служебный вход.

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При этом на примете у злоумышленника были ценные вещи не только баскетболистов «Химок». Президент ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что видел его около раздевалки своей команды. Молодой человек сказал, что ему нужно пройти в туалет, и направился к шкафчикам армейцев.

«Он ходил около нашей раздевалки, но я его выгнал», — рассказал Ватутин.

Изначально говорилось о том, что у центрового ЦСКА Отелло Хантера также пропали часы. Однако сам игрок опроверг данную информацию.

Впоследствии преступник покинул арену и скрылся в неизвестном направлении. На выходе он встретил охранника, однако тот не придал этому значения и не стал останавливать незваного гостя.

Немаловажной деталью является и тот факт, что ограбление совпало с днём выдачи зарплаты баскетболистам «Химок». Предполагается, что грабитель мог об этом знать. Однако игроки команды подчеркнули, что личность преступника им неизвестна.

В настоящий момент правоохранительные органы занимаются опросом свидетелей, поиском возможных улик, установлением личности преступника и его розыском. Общий ущерб оценивается в 5 млн рублей.

Третья встреча в рамках финала Единой лиги ВТБ завершилась со счётом 82:60 в пользу ЦСКА. Красно-синие одержали три победы и восьмой раз подряд стали чемпионами турнира.