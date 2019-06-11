В сети появилась видеозапись ограбления раздевалки БК «Химки»

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В интернете была опубликована видеозапись ограбления раздевалки баскетбольного клуба «Химки», которое произошло во время матча финальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.
В сети появилась видеозапись ограбления раздевалки БК «Химки»
  • © bckhimki.ru

Видеозапись инцидента в своём Twitter опубликовал журналист «Чемпионата» Артём Комаров.

Игра прошла на арене Баскетбольного центра Московской области в Химках.

Подмосковный клуб на своей площадке уступил ЦСКА со счётом 62:80. «Химки» проиграли серию со счётом 0:3 и стали обладателями серебряных медалей Единой лиги ВТБ.

Ранее сообщалось, что баскетболистов «Химок» обокрали во время финального матча Единой лиги ВТБ.

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