В сети появилась видеозапись ограбления раздевалки БК «Химки»
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Видеозапись инцидента в своём Twitter опубликовал журналист «Чемпионата» Артём Комаров.
Here’s the video: https://t.co/x4O2vTB5F3pic.twitter.com/x0khUPaGYS— Artem Komarov (@art_basket) 10 июня 2019 г.
Игра прошла на арене Баскетбольного центра Московской области в Химках.
Подмосковный клуб на своей площадке уступил ЦСКА со счётом 62:80. «Химки» проиграли серию со счётом 0:3 и стали обладателями серебряных медалей Единой лиги ВТБ.
Ранее сообщалось, что баскетболистов «Химок» обокрали во время финального матча Единой лиги ВТБ.