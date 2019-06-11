В сети появилась видеозапись ограбления раздевалки БК «Химки»

В интернете была опубликована видеозапись ограбления раздевалки баскетбольного клуба «Химки», которое произошло во время матча финальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.

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Видеозапись инцидента в своём Twitter опубликовал журналист «Чемпионата» Артём Комаров. Here’s the video: https://t.co/x4O2vTB5F3pic.twitter.com/x0khUPaGYS — Artem Komarov (@art_basket) 10 июня 2019 г. Игра прошла на арене Баскетбольного центра Московской области в Химках. Подмосковный клуб на своей площадке уступил ЦСКА со счётом 62:80. «Химки» проиграли серию со счётом 0:3 и стали обладателями серебряных медалей Единой лиги ВТБ. Ранее сообщалось, что баскетболистов «Химок» обокрали во время финального матча Единой лиги ВТБ.