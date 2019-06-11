Уголовное дело возбуждено по факту ограбления раздевалки БК «Химки»

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По факту кражи личных вещей игроков подмосковного баскетбольного клуба «Химки» возбуждено уголовное дело.
Уголовное дело возбуждено по факту ограбления раздевалки БК «Химки»
  • РИА Новости

Об этом сообщила представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, слова которой приводит РИА Новости.

«Полицейские изучают записи камер видеонаблюдения, идёт розыск злоумышленника», — добавила Петрова.

Инцидент произошёл во время третьего матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА на арене Баскетбольного центра Московской области в Химках.

Ранее сообщалось, что «Химки» начали внутреннее расследование в связи с ограблением раздевалки.

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