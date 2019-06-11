Уголовное дело возбуждено по факту ограбления раздевалки БК «Химки»

По факту кражи личных вещей игроков подмосковного баскетбольного клуба «Химки» возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщила представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, слова которой приводит РИА Новости.

«Полицейские изучают записи камер видеонаблюдения, идёт розыск злоумышленника», — добавила Петрова.

Инцидент произошёл во время третьего матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА на арене Баскетбольного центра Московской области в Химках.

Ранее сообщалось, что «Химки» начали внутреннее расследование в связи с ограблением раздевалки.