Дюрант подтвердил свой переход в «Бруклин»

Вышедший на рынок свободных агентов звёздный форвард Кевин Дюрант подтвердил информацию о своём переходе в «Бруклин Нетс».

Об этом сообщает Instagram-страница проекта The Boardroom, создателями которого являются сам Дюрант и его бизнес-партнёр и агент Рич Клеймэн.

Отмечается, что речь идёт о максимальном контракте, который будет официально подписан 6 июля.

30-летний Дюрант играл за «Голден Стэйт Уорриорз» с 2016 года и дважды становился чемпионом лиги и MVP финала. В финале сезона-2018/19 он получил разрыв ахиллова сухожилия и, вероятно, пропустит следующий розыгрыш чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Бруклин» подпишет Ирвинга, Дюранта и Джордана.