Греческий атлант: баскетболист Адетокунбо признан самым ценным игроком сезона в НБА

В Национальной баскетбольной ассоциации состоялось вручение наград по итогам регулярного сезона. Самым ценным игроком лиги признали Янниса Адетокунбо. Форвард стал лишь вторым европейцем в истории НБА, удостоившимся главной индивидуальной награды, а также вторым представителем «Милуоки» со времён легендарного Карима Абдула-Джаббара. Словенец Лука Дончич назван лучшим новичком года, а американец Лу Уильямс в третий раз за карьеру завоевал приз лучшему шестому игроку.

Слёзы Адетокунбо

В американской Санта-Монике состоялась торжественная церемония вручения ежегодных наград Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По итогам выступления в регулярном чемпионате были определены лауреаты 13 премий, однако наибольшее внимание традиционно было приковано к призу самому ценному игру сезона (Most Valuable Player). За это почётное звание боролись Яннис Адетокунбо, Джеймс Харден и Пол Джордж, но грек ожидаемо взял верх.

Форвард «Милуоки Бакс» провёл лучший сезон в карьере с точки зрения статистики — в среднем за матч он набирал 27,7 очка, 12,5 подбора, 5,9 передачи, 1,5 блок-шота и 1,3 перехвата. Благодаря его феноменальным успехам, команда одержала 60 побед и стала лучшей по итогам регулярного первенства. В последний раз это удавалось коллективу из Висконсина 45 лет назад — во времена выступлений за клуб легендарного Карима Абдул-Джаббара. Примечательно, что последний на тот момент ещё носил своё настоящее имя — Фердинанд Алсиндор.

К окончанию регулярки у Адетокунбо остался лишь один конкурент. Джордж неудачно провёл вторую половину чемпионата и практически выбыл из борьбы за награду, в отличие от прошлогоднего обладателя MVP Хардена, который с завидным постоянством продолжал бить рекорды результативности. Защитник «Хьюстон Рокетс» стал лучшим за последние 32 года по количеству набранных очков за сезон (36,1), уступив лишь Майклу Джордану (37,1).

При этом особняком стоит ещё одно достижение снайпера. В середине сезона его сильнейшие партнёры по команде — Крис Пол, Клинт Капела и Эрик Гордон — получили травмы. В результате Джеймсу пришлось практически в одиночку вести «Хьюстон» к победам. Харден набирал не менее 30 очков в 32 встречах подряд. Это лучший результат после 65-матчевой серии легендарного центрового «Голден Стэйт Уорриорз» Уилта Чемберлена.

Сам Адетокунбо крайне эмоционально воспринял свой успех. Во время торжественной речи он не смог сдержать слёз. Яннис тепло поблагодарил руководство «Милуоки», которое «поверило в него, когда ему было 18 лет», а также своих партнёров по команде, родных и близких. Одним из первых он отметил своего отца Чарльза, который скончался в 2017 году.

«Хочу поблагодарить папу. Конечно, его сейчас нет с нами. В 2017-м он заронил в мою голову мысль, что я должен стать лучшим баскетболистом лиги. Я делал всё возможное, чтобы помогать своей команде побеждать, получить звание MVP. Всегда думал о нём и это мотивировало меня. …Также хочу сказать спасибо своим невероятным братьям и маме. Она мой герой. Ты делала всё для нас», — сказал Адетокунбо.

Таким образом, 24-летний форвард «Милуоки» стал первым в истории лауреатом наград самому ценному и самому прогрессирующему игроку (Most Improved Player), а также третьим самым молодым обладателем приза за последние 40 лет. В более раннем возрасте его получали лишь защитник Деррик Роуз и форвард Леброн Джеймс.

Успех Дончича и достижение Уильямса

В 2019 году впервые в истории НБА премии самому ценному игроку и новичку года (Rookie of the Year) достались двум баскетболистам из Европы. Лауреатом второй из них стал защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич, который опередил в голосовании Деандре Эйтона из «Финикс Санз» и Трея Янга из «Атланты Хоукс». Словенец стал лишь четвёртым неамериканским и вторым европейским спортсменом, завоевавшим эту награду. До него это удавалось испанцу Пау Газолю, канадцу Эндрю Уиггинсу и австралийцу Бену Симмонсу.

Дончич на протяжении всего сезона демонстрировал не по годам зрелый баскетбол. Он удивил множество экспертов своим умением принимать правильные решения на площадке и брать игру на себя, благодаря чему заслужил сравнение с самим Леброном. Он закончил сезон на первом месте среди новичков по количеству очков в среднем за матч (21,2), а также на втором — по подборам (7,8) и передачам (6,0).

Примечательно, что из пяти основных наград, которые вручаются баскетболистам НБА, лишь одна досталась атлету из США. Так, приз лучшему шестому игроку (Sixth Man of the Year) получил Лу Уильямс. За свою карьеру защитник «Лос-Анджелес Клипперс» уже в третий раз стал его обладателем и сравнился с рекордсменом по данному показателю Джамалом Кроуфордом. Примечательно, что в этом году одним из его соперников был партнёр по команде Монтрезл Харрелл, а в финальную тройку вошёл Домантас Сабонис, сын легендарного Арвидаса Сабониса.

В сравнении с прошлым годом, по результатам которого Уильямс уступил в борьбе за награду Гордону, он немного сбавил в результативности (20,0 очка вместо 22,6), зато выдал свой лучший сезон в карьере по количеству передач (5,4) и подборов (3,0). Кроме того, во многом именно его стараниями беззвёздный «Клипперс» смог впервые за два года пробиться в плей-офф, а там навязать борьбу чемпионам двух последних лет в лице «Уорриорз».

Заслуга Сиакама и отсутствие Нёрса

Награда лучшему игроку оборонительного плана (Best Defensive Player of the Year) во второй раз подряд досталась французу Руди Гоберу, а Паскаля Сиакама назвали самым прогрессирующим баскетболистом. В борьбе за эту премию форварду «Торонто Рэпторс» противостояли двое защитников — Де’Аарон Фокс из «Сакраменто Кингз» и Д’Анджело Рассел из «Бруклин Нетс». Но победа в плей-офф НБА склонила чашу весов в сторону камерунца.

При этом наставник первого канадского чемпиона НБА в истории Ник Нёрс не попал даже в список кандидатов на награду лучшему тренеру года (Coach of the Year). В первом же сезоне у руля команды он привёл «Торонто» к 58 победам в регулярке, и это при том, что лидер команды Кавай Леонард работал по облегчённому графику и ни разу не играл два дня подряд.

Победу одержал главный тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер. Как и в случае с Нёрсом, прошедший сезон стал для него первым у руля коллектива, но это не помешало ему добиться невероятных результатов. Так, «Бакс» сходу одержал на 16 побед больше, чем год назад, выиграл Восточную конференцию и в целом стал демонстрировать более современный баскетбол. Подтверждением тому являются в среднем 13,5 точных попаданий из-за дуги за матч (8,8 год назад).

При этом у Буденхольцера были серьёзные конкуренты. Наставник «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун помог своему коллективу одержать 54 победы и впервые за 10 лет занять второе место в Западной конференции, а Док Риверс в очередной раз доказал, что является тренером экстра-класса.

После неудачного опыта работы со звёздным трио — Блэйком Гриффином, Крисом Полом и Деандре Джорданом — и после их ухода специалист сделал ставку на командную игру и вывел «Клипперс» в плей-офф, заготовив отличную почву для плодотворной работы в межсезонье. Неудивительно, что сейчас клуб из Лос-Анджелеса считается одним из самых желанных мест для свободных агентов.