Самый талантливый баскетболист со времён Леброна и отсутствие россиян: чем запомнился драфт НБА 2019 года

В Бруклине состоялась церемония драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2019 года. Под первым номером командой «Нью-Орлеан Пеликанс» был выбран форвард «Дьюк Блю Девилз» Зайон Уильямсон, которого считают самым талантливым игроком со времён появления в лиге Леброна Джеймса. В мероприятии не принял участия российский защитник «Автодора» Никита Михайловский, который решил отложить свой выход на ярмарку талантов до следующего года.

Всего неделю назад в НБА завершилась финальная серия плей-офф, подарившая миру первого в истории канадского чемпиона в лице «Торонто Рэпторс», а 20 июня произошло одно из главных событий межсезонья: в Бруклине состоялась церемония ежегодного драфта Национальной баскетбольной ассоциации, в ходе которой свои команды нашли талантливые молодые спортсмены.

Стоит отметить, что изначально драфт НБА 2019 года должен был стать крайне интересным и для российских болельщиков. В нём должен был принять участие Никита Михайловский, который мог стать первым россиянином за последние пять лет, выставлявшим свою кандидатуру на ярмарку талантов. Однако за полторы недели до мероприятия он передумал и решил отложить этот шаг до следующего года.

По словам агента защитника «Автодора» Игоря Рубина, сразу несколько клубов имели предметный интерес к его клиенту, однако ввиду непредвиденных обстоятельств шансы Михайловского быть выбранным в первом раунде заметно упали. Причиной этого стала отмена лагеря для просмотра европейских баскетболистов NBA Global Camp в Монако, а также подготовка к чемпионату мира среди игроков не старше 19 лет.

Однако нынешний драфт обещал стать невероятно важным событием и без участия Михайловского. Это связано с американским форвардом Зайоном Уильямсоном, который прошлый год провёл в команде NCAA (Национальной ассоциации студенческого спорта. — RT) «Дьюк Блю Девилз».

О талантах 18-летнего атлета говорилось ещё во время его выступлений на школьном уровне, но в колледже он не только не сбавил обороты, а провёл легендарный сезон. Он набирал по 22,6 очка, делал по 8,9 подбора и по 2,1 передачи и перехвата, а также по 1,8 блок-шота в среднем за матч, реализуя 68% бросков с игры, а его рейтинг эффективности (PER) являл собой заоблачную цифру — 40,8.

Уильямсон покорил всех своим невероятным атлетизмом и мощными данками, став одним из самых известных баскетболистов мира ещё до прихода в НБА. Видео с лучшими моментами его выступлений собирали миллионы просмотров на YouTube, и спортсмена называли самым талантливым со времён Леброна Джеймса. На таком фоне то, что именно Зайон окажется выбран под первым номером драфта, не вызывало никаких сомнений.

В итоге так и произошло. «Нью-Орлеан Пеликанс» выбрал Уильямсона под первым номером и получил новую суперзвезду на замену обменянному несколько дней назад в «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвису. Таким образом, в ближайшие годы коллектив из Луизианы может стать серьёзным претендентом если не на победу в плей-офф НБА, то хотя бы на первый в истории выход в финал Западной конференции. В этом Уильямсону будут помогать звёздный защитник Джру Холидей, а также таланты в лице вторых номеров драфта 2016 и 2017 годов — Брэндона Ингрэма и Лонзо Болла.

«Не уверен, что смогу описать это чувство. Будучи ребёнком, ты говоришь, что хочешь попасть в НБА. Люди обычно советуют тебе иметь план Б: ведь шансы осуществить это стремятся к нулю. Я не мог и мечтать, что буду выбран под первым номером драфта», — сказал Уильямсон, который не смог сдержать слёз после объявления своего имени.

При этом спортсмен отметил роль матери в своей жизни, а также рассказал, чего ожидает от первого сезона с «Пеликанс».

«Больше всего радует то, что они молоды, почти мои ровесники. Они могут серьёзно помочь мне при переходе в НБА. Думаю, вместе у нас получится сделать что-то интересное», — приводит слова Уильямсона пресс-служба НБА.

Форварда «Нью-Орлеана» уже успели назвать будущей легендой баскетбола. При этом сам спортсмен уверен, что спорту нужны новые суперзвёзды.

«Знаете, времена меняются. Вот почему так много дебатов на тему лучших баскетболистов в истории. Если вы жили во времена Уилта Чемберлена и Билла Рассела, вы наверняка назовёте одного из них. Если в эпоху Джордана — то Майкла. В нашем поколении большинство считает таковым Леброна... Думаю, молодым фанатам нравятся молодые игроки», — заключил Уильмсон.

При этом генеральный менеджер «Нью-Орлеана» Дэвид Гриффин решил, что не стоит сходу взваливать на юного игрока огромный груз ответственности и называть его главной надеждой организации. По его словам, в настоящий момент «Пеликанс» — команда Холидея, а у Уильямсона будет достаточно времени, чтобы привыкнуть к реалиям НБА.

«Зайон научится, как одерживать победы на высоком уровне. У нас есть время, чтобы передать эстафету тому, кто в будущем поведёт нас к победе. Пока время не пришло. Дайте Уильямсону быть самим собой. Не надо писать, что он прибыл сюда спасти команду. Это не так. Он здесь, чтобы вступить в семью», — подчеркнул Гриффин.

В целом, драфт НБА 2019 года не подарил каких-либо сенсаций. Под вторым номером весьма ожидаемо был выбран Джа Морэнт, который продолжит свою карьеру в «Мемфис Гриззлис». При этом руководство команды показало, что очень рассчитывает на молодого атлета, всего за несколько дней до этого обменяв своего основного разыгрывающего защитника Майка Конли в «Юту Джаз». На протяжении нескольких лет он являлся самым высокооплачиваемым игроком ассоциации, но так и не смог стать суперзвездой.

В прошедшем сезоне Морэнт провёл 33 встречи за команду «Мюррей Стэйт Рейсерс», в которой в среднем собирал за игру коллекцию из 24,5 очка, 10,0 передачи и 5,7 подбора. При этом особо отмечалось его умение поражать кольцо с дальней дистанции (36,3%), а также великолепные навыки диспетчера. На перспективах юного спортсмена не сказалась даже артроскопическая операция на правом колене, которую он перенёс незадолго до драфта.

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Под третьим номером с ярмарки талантов ушёл партнёр Уильямсона по «Дьюку», атакующий защитник Ар Джей Барретт. Он начнёт свою карьеру в «Нью-Йорке», который можно назвать одним из главных неудачников драфта. По итогам сезона именно этому коллективу прочили победу в лотерее и, как следствие, получение права первого выбора. Однако оно в итоге отошло «Пеликанс», а «Никс» пришлось расстаться с надеждами заполучить Уильямсона и возродить переживающий не лучшие времена коллектив.

По ходу сезона Барретт запомнился как один из самых разносторонних юных баскетболистов мира. Подтверждает это и его статистика — 22,6 очка, 7,6 подбора и 4,3 передачи в среднем за игру. При этом изначально он считался одним из лучших в NCAA мастеров трёхочковых, однако не смог подтвердить это звание, так как отправлял в цель лишь 30,8% бросков из-за дуги.

Интересные события развернулись вокруг четвёртого выбора на драфте. Изначально он предназначался «Лейкерс», но те включили его в сделку по обмену Дэвиса, в результате чего «Нью-Орлеану» представилась возможность заполучить сразу двух топ-5 талантов за один год. Однако руководство коллектива поступило иначе, отдав «Атланта Хокс» не только это право, но и ветерана Соломона Хилла. Взамен же они получили сразу три пика (№8, №17 и №35) 2019 года, а также ещё один во втором раунде 2020-го.

В результате в «Атланту» отправился Деандре Хантер, в прошедшем сезоне защищавший цвета победителя плей-офф NCAA «Вирджинии», а под пятым номером был выбран разыгрывающий «Вандербильта» Дариус Гарланд. Он начнёт свою карьеру в клубе «Кливленд Кавальерс», который за последние два года выбрал сразу двух игроков на данную позицию.