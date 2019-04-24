«Клубы НБА видят в нём большой потенциал»: россиянин Михайловский может выставить свою кандидатуру на драфт-2019

Атакующий защитник саратовского «Автодора» и молодёжной сборной России Никита Михайловский может выставить свою кандидатуру на ближайший драфт Национальной баскетбольной ассоциации. Торжественная церемония состоится 20 июня в Нью-Йорке. Чем 18-летний спортсмен приглянулся скаутам и каковы его шансы быть выбранным в первом раунде — в материале RT.

Кто такой Никита Михайловский?

Ещё год назад о существовании бриллианта из системы саратовского «Автодора» — клуба, который славится тем, что умеет выводить на принципиально новый уровень перспективных и недооценённых конкурентами игроков, — знали разве что эксперты. В сезоне-2017/18 Никита Михайловский, выступающий на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда, имел внушительную статистику в матчах молодёжной Единой лиги ВТБ, набирая 20,3 очка в среднем за игру при 52% реализации трёхочковых бросков. Однако к матчам за основной состав юношу стали регулярно привлекать лишь в заключительной, весенней части чемпионата, поэтому он появлялся на площадке лишь эпизодически. Только в двух встречах из 13 он провёл на площадке более десяти минут.

Настоящий прорыв спортсмен 2000 года рождения (19 лет Михайловскому исполнится 10 сентября) совершил минувшим летом. Он результативно выступил на турнире имени Альберта Швейцера в немецком Мангейме, а затем побывал в статусном молодёжном лагере НБА в итальянском Тревизо. Именно тогда на Никиту обратили внимание требовательные заокеанские скауты.

Этот успех он закрепил мощным выступлением на чемпионате Европы среди 18-летних в латвийских Риге, Лиепае и Вентспилсе. Там российские юниоры заняли четвёртое место, уступив в поединке за бронзу традиционно сильным на молодёжном уровне французам. Воспитанник «Автодора» удостоился места в символической сборной континентального первенства, став со средним показателем в 16,3 очка за игру 12-м его бомбардиром.

Неудивительно, что в сезоне-2018/19 за Михайловским следили куда более пристально. Он стал игроком основной ротации саратовского клуба и даже получил приглашение на Матч звёзд Единой лиги ВТБ, заменив в числе его участников травмировавшегося лидера «Химок» Алексея Шведа.

По словам агента баскетболиста Игоря Рубина, матч Кубка ФИБА между «Автодором» и «Вюрцбургом», который проходил в Германии, посетили 25 американских скаутов. Таким образом, коллективов НБА, интересующихся прогрессом россиянина, значительно больше одного.

За океаном в Никите видят прежде всего сильного снайпера, ориентированного на трёхочковый бросок. А в реалиях современного баскетбола это необходимо любой команде. В текущем розыгрыше Единой лиги ВТБ россиянин реализовал 36,6% своих попыток с дальней дистанции, а в Кубке ФИБА, где «Автодор» дошёл до стадии плей-офф, уступив в 1/8 финала упомянутому выше «Вюрцбургу», — и вовсе 54,8%.

При этом Михайловский обладает солидными для своего амплуа антропометрическими данными (рост защитника — 201 см) и в перспективе способен стать универсальным баскетболистом, который сможет приносить ощутимую пользу команде не только в нападении, но и в обороне.

Зачем Михайловскому выставлять свою кандидатуру на драфт НБА?

Чтобы попасть в сильнейшую лигу мира, вовсе необязательно быть выбранным на ярмарке талантов. Швед и Мозгов, например, переезжали за океан в качестве незадрафтованных баскетболистов, что в некоторой степени даже сыграло защитнику и центровому в плюс: они подписывали контракты с клубами, заинтересованными в их услугах в конкретный момент времени и готовыми сразу же предоставить россиянам реальное игровое время. Или хотя бы возможность отвоевать его в конкурентной борьбе.

Но статус задрафтованного игрока основательно повышает шансы любого баскетболиста рано или поздно всё-таки выступить в НБА. По умолчанию выборов на драфте у каждого клуба ассоциации всего два (один в первом и один во втором раунде, хотя это число может варьироваться в результате обменов), поэтому разбрасываться направо и налево ими не принято.

Все организации, добивавшиеся громких успехов в XXI веке (например, «Голден Стэйт Уорриорз», «Бостон Селтикс», «Майами Хит» или «Сан-Антонио Спёрс»), обязательно находили одного или даже нескольких подходящих им по стилю исполнителей в четвёртом-пятом десятке, после чего старательно работали над их развитием в течение нескольких лет, чтобы вывести на топ-уровень. То есть выбор конкретного игрока на драфте — это серьёзная ставка на долгосрочную перспективу, а не просто возможность обзавестись правами на него «на всякий случай».

Как отметил агент Михайловского, сам факт выбора на драфте-2019 защитнику не очень интересен. Команда менеджеров Никиты стремится к тому, чтобы баскетболист ушёл с молотка в первом раунде (то есть до 30-го номера включительно) и получил таким образом возможность заключить с клубом НБА стандартный контракт новичка, два первых сезона по которому полностью гарантированы.

Такое соглашение предусматривает обязательный семизначный гонорар, явно превосходящий зарплату 18-летнего спортсмена в клубе-середняке Единой лиги ВТБ. Однако в этом случае речь главным образом о времени и кредите доверия, которые игрок получит, чтобы проявить себя за океаном.

Последнему на данный момент россиянину, выбиравшемуся в первом раунде драфта НБА, Сергею Карасёву, это не очень помогло, но случай с форвардом «Зенита» отличается от остальных. Во-первых, в «Кливленд Кавальерс» и «Бруклин Нетс», цвета которых он защищал в период с 2013 по 2016 год, посредственный уровень организации. А во-вторых, Карасёв получил серьёзную травму колена, и важный сезон-2015/16 для талантливого бомбардира оказался испорчен.

По правилам драфта НБА любой европейский баскетболист имеет право снять кандидатуру с ярмарки талантов до определённой даты (в 2019 году — до 10 июня) и повторно выставить её в следующем году. Михайловский планирует им воспользоваться, если не получит гарантий выбора в первом раунде от одного из клубов ассоциации.

Такой сценарий весьма вероятен, учитывая, что на данный момент ни одно из авторитетных изданий не включает Никиту в число 30 самых перспективных баскетболистов драфта-2019, а возможности поехать в Северную Америку и впечатлить скаутов во время традиционных групповых и индивидуальных тренировок для молодых игроков у него не будет. Вместо этого защитник отправится в расположение молодёжной сборной России, которой предстоит выступить на стартующем 29 июня в греческом Ираклионе чемпионате мира по баскетболу среди 19-летних.

Когда Михайловский поедет в НБА?

Даже выбор в первом раунде предстоящего драфта не гарантирует, что Никита сыграет в сильнейшей лиге планеты уже в сезоне-2019/20. Во-первых, его контракт с «Автодором» действует ещё четыре сезона и не предусматривает опции его досрочного расторжения грядущим летом. При этом, как отметил агент защитника, этот вопрос может стать предметом переговоров. Во-вторых, на данный момент Михайловский не готов к покорению сильнейшей баскетбольной лиги планеты — прежде всего с точки зрения физических кондиций (ведь один только регулярный чемпионат НБА состоит из 82 матчей против 26 в Единой лиге ВТБ, а сами поединки длятся 48 минут вместо 40).

Клубы НБА подобные обстоятельства обычно не смущают. Давно существует практика создания пула так называемых «драфт-энд-стэш» игроков — баскетболистов, которые после выбора на ярмарке талантов ещё несколько сезонов «дозревают» в Европе.

В частности, украинский защитник Иссуф Санон, годом ранее задрафтованный «Вашингтон Уизардс» под общим 44-м номером, не поехал в столицу США сразу, а набирается опыта в словенской «Олимпии». Турецкий форвард Джеди Осман, выбранный «Кливленд Кавальерс» под 31-м номером драфта-2015, отыграл два сезона за воспитавший его «Анадолу Эфес» и лишь после этого отправился в расположение коллектива из Огайо, где выходит на паркет в стартовой пятёрке.

В команде Михайловского прекрасно понимают, что спешить с отъездом в НБА не стоит. По их словам, защитник отправится за океан только тогда, когда сможет принять самый серьёзный вызов в своей спортивной карьере.

«Важно понимать следующий момент: клубы НБА делают выбор по потенциалу, а не по уровню готовности на данный момент. Так что Никита уедет, когда будет к этому готов», — заявил представитель баскетболиста в интервью «Известиям».

Он также добавил, что существуют разные варианты развития событий, ни один из которых исключать не стоит. Но следить за ситуацией в любом случае будет интересно, ведь ни один российский спортсмен не выбирался на драфте сильнейшей лиги планеты уже шесть лет.