Стали известны обладатели индивидуальных наград НБА
- Лука Дончич
- Reuters
- © Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports
На церемонии в Лос-Анджелесе были отмечены индивидуальные успехи баскетболистов.
Лучший новичок — Лука Дончич, «Даллас Маверикс».
Лучший игрок оборонительного плана — Руди Гобер, «Юта Джазз».
Лучший шестой игрок — Лу Уильямс, «Лос-Анджелес Клипперс».
Самый прогрессирующий игрок — Паскаль Сиакам, «Торонто Рапторз».
Тренер года НБА — Майк Буденхольцер, «Милуоки Бакс».
Чемпионом НБА сезона-2018/19 впервые стала команда не из США, а канадский клуб «Торонто Рапторз».
Ранее сообщалось, что Адетокунбо признали самым ценным игроком НБА.