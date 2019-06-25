Стали известны обладатели индивидуальных наград НБА

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В Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) индивидуальными призами.
Стали известны обладатели индивидуальных наград НБА
  • Лука Дончич
  • Reuters
  • © Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

На церемонии в Лос-Анджелесе были отмечены индивидуальные успехи баскетболистов.

Лучший новичок — Лука Дончич, «Даллас Маверикс».

Лучший игрок оборонительного плана — Руди Гобер, «Юта Джазз».

Лучший шестой игрок — Лу Уильямс, «Лос-Анджелес Клипперс».

Самый прогрессирующий игрок — Паскаль Сиакам, «Торонто Рапторз».

Тренер года НБА — Майк Буденхольцер, «Милуоки Бакс».

Чемпионом НБА сезона-2018/19 впервые стала команда не из США, а канадский клуб «Торонто Рапторз».

Ранее сообщалось, что Адетокунбо признали самым ценным игроком НБА.

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