Адетокунбо признали самым ценным игроком НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо был назван самым ценным игроком (MVP) Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

На церемонии вручения индивидуальных наград НБА был назван самый MVP лиги. Приз достался форварду «Милуоки» Яннису Адетокунбо, который опередил игроков «Оклахомы-Сити Тандер» Пола Джорджа и «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена.

В прошлом сезоне грек нигерийского происхождения в среднем за матч набирал 27,7 очка, 12,5 подбора и 5,9 передач. Его команда стала победителем регулярного чемпионата НБА, а в плей-офф дошла до финала Восточной конференции, где уступила в серии «Торонто Рапторз» со счётом 2:4.

Ранее Пол опроверг информацию о желании покинуть «Хьюстон» из-за конфликта с Харденом.