Адетокунбо признали самым ценным игроком НБА

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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо был назван самым ценным игроком (MVP) Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Адетокунбо признали самым ценным игроком НБА
  • globallookpress.com
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com

На церемонии вручения индивидуальных наград НБА был назван самый MVP лиги. Приз достался форварду «Милуоки» Яннису Адетокунбо, который опередил игроков «Оклахомы-Сити Тандер» Пола Джорджа и «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена.

В прошлом сезоне грек нигерийского происхождения в среднем за матч набирал 27,7 очка, 12,5 подбора и 5,9 передач. Его команда стала победителем регулярного чемпионата НБА, а в плей-офф дошла до финала Восточной конференции, где уступила в серии «Торонто Рапторз» со счётом 2:4.

Ранее Пол опроверг информацию о желании покинуть «Хьюстон» из-за конфликта с Харденом.

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