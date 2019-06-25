Адетокунбо признали самым ценным игроком НБА
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На церемонии вручения индивидуальных наград НБА был назван самый MVP лиги. Приз достался форварду «Милуоки» Яннису Адетокунбо, который опередил игроков «Оклахомы-Сити Тандер» Пола Джорджа и «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена.
В прошлом сезоне грек нигерийского происхождения в среднем за матч набирал 27,7 очка, 12,5 подбора и 5,9 передач. Его команда стала победителем регулярного чемпионата НБА, а в плей-офф дошла до финала Восточной конференции, где уступила в серии «Торонто Рапторз» со счётом 2:4.
Ранее Пол опроверг информацию о желании покинуть «Хьюстон» из-за конфликта с Харденом.