Пол опроверг информацию о желании покинуть «Хьюстон» из-за конфликта с Харденом

Разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» Крис Пол прокомментировал слухи о желании покинуть команду из-за конфликта с форвардом Джеймсом Харденом.

«Я никогда не просил и не требовал обмена. Остаюсь в «Хьюстоне» и очень этому рад. У меня всё хорошо», — приводит слова Пола Houston Chronicle.

По информации СМИ, 34-летний Пол и лидер «Хьюстона» Харден на протяжении нескольких месяцев не общались друг с другом, что нарушало атмосферу во всей команде. Из-за этого защитник впоследствии попросил обменять его в другой клуб.

В сезоне-2018/19 Пол принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, набирая по 15,6 очка, делая в среднем за игру 4,6 подбора и 8,2 передачи. В 11 играх плей-офф он в среднем набирал по 17,0 очка и делал 6,4 подбора и 5,5 передачи.

Ранее сообщалось, что MVP финала НБА — 2019 отказался продлевать контракт с «Торонто».