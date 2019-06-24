Пол опроверг информацию о желании покинуть «Хьюстон» из-за конфликта с Харденом

Короткая ссылка
Разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» Крис Пол прокомментировал слухи о желании покинуть команду из-за конфликта с форвардом Джеймсом Харденом.
Пол опроверг информацию о желании покинуть «Хьюстон» из-за конфликта с Харденом
  • ©Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я никогда не просил и не требовал обмена. Остаюсь в «Хьюстоне» и очень этому рад. У меня всё хорошо», — приводит слова Пола Houston Chronicle.

По информации СМИ, 34-летний Пол и лидер «Хьюстона» Харден на протяжении нескольких месяцев не общались друг с другом, что нарушало атмосферу во всей команде. Из-за этого защитник впоследствии попросил обменять его в другой клуб.

В сезоне-2018/19 Пол принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, набирая по 15,6 очка, делая в среднем за игру 4,6 подбора и 8,2 передачи. В 11 играх плей-офф он в среднем набирал по 17,0 очка и делал 6,4 подбора и 5,5 передачи.

Ранее сообщалось, что MVP финала НБА — 2019 отказался продлевать контракт с «Торонто».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить