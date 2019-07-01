Несколько экс-игроков НБА заявили, что Леонард согласился перейти в «Лейкерс»

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Бывшие игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рикки Дэвис и Тревор Букер заявили, что вышедший на рынок свободных агентов форвард Кавай Леонард дал своё согласие на переход в «Лос-Анджелес Лейкерс».
Несколько экс-игроков НБА заявили, что Леонард согласился перейти в «Лейкерс»
  • Reuters

Об этом Дэвис заявил об этом в комментарии CBS, не сообщил источников своей информации, однако с уверенностью сообщил о переходе.

Букер сообщил о переходе в «Лейкерс» в своём Twitter, также не предоставив никакой дополнительной информации.

27-летний Леонард перешёл в «Торонто Рэпторс» летом 2018 года и в первый же сезон выиграл с командой первый в её истории титул чемпионов НБА, став при этом самым ценным игроком финальной серии. 1 июня он стал неограниченно свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Леонард попросил, чтобы Мэджик Джонсон участвовал в его встрече с «Лейкерс».

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