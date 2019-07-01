Несколько экс-игроков НБА заявили, что Леонард согласился перейти в «Лейкерс»
- Reuters
Об этом Дэвис заявил об этом в комментарии CBS, не сообщил источников своей информации, однако с уверенностью сообщил о переходе.
Букер сообщил о переходе в «Лейкерс» в своём Twitter, также не предоставив никакой дополнительной информации.
27-летний Леонард перешёл в «Торонто Рэпторс» летом 2018 года и в первый же сезон выиграл с командой первый в её истории титул чемпионов НБА, став при этом самым ценным игроком финальной серии. 1 июня он стал неограниченно свободным агентом.
Ранее сообщалось, что Леонард попросил, чтобы Мэджик Джонсон участвовал в его встрече с «Лейкерс».