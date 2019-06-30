Леонард попросил, чтобы Джонсон участвовал в его встрече с «Лейкерс»

Выходящий на рынок свободных агентов форвард Кавай Леонард попросил, чтобы в его встрече с «Лос-Анджелес Лейкерс» участвовали только управляющая Джинни Басс и бывший президент клуба — Мэджик Джонсон.

Как сообщает ESPN, правила НБА запрещают Джонсону, который покинул «Лейкерс» в апреле, участвовать в официальных встречах клуба со свободными агентами.

В свою очередь, сам Джонсон рассказал, что Леонард также хочет лично встретиться с ним.

«Мне позвонил друг и сказал, что Кавай хочет увидеться. Я сказал, что нет никаких проблем. Я готов, если он этого хочет», — заявил Джонсон.

27-летний Леонард перешёл в «Торонто Рэпторс» летом 2018 года и в первый же сезон выиграл с командой первый в её истории титул чемпионов НБА, став при этом самым ценным игроком финальной серии. 1 июня он станет неограниченно свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Леонард и Дюрант обсуждают вариант выступления в одной команде.