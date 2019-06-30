ESPN: Леонард и Дюрант обсуждают вариант выступления в одной команде

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Выходящие на рынок свободных агентов форварды Кавай Леонард и Кевин Дюрант рассматривают возможность совместного перехода в один из клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ESPN: Леонард и Дюрант обсуждают вариант выступления в одной команде
  • © Javier Rojas/Pi
  • globallookpress.com

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, звёздные игроки уже обсуждали такой сценарий.

Отмечается, что только два клуба смогут позволить себе подписать максимальные контракты с Дюрантом и Леонардом — «Лос-Анджелес Клипперс» и «Нью-Йорк Никс», с которыми, как сообщается, оба игрока намерены провести переговоры.

27-летний Леонард перешёл в «Торонто» летом 2018 года и в первый же сезон выиграл с командой первый в её истории титул чемпионов НБА, став при этом самым ценным игроком финальной серии.

30-летний Дюрант играл за «Голден Стэйт» с 2016 года, и дважды становился чемпионом лиги и MVP финала.

Ранее сообщалось, что Карри будет присутствовать на переговорах «Голден Стэйт» с Дюрантом.

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