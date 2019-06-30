СМИ: Карри будет присутствовать на переговорах «Голден Стэйт» с Дюрантом
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Как сообщает The Athletic, Карри вместе с генеральным менеджером Уорриорз» Бобом Майерсом посетит Нью-Йорк, где как ожидается пройдёт встреча с Дюрантом, контракт которого истекает 1 июля, и он станет неограниченно свободным агентом.
Дюрант, не до конца восстановившийся после травмы икроножной мышцы, получил разрыв ахиллова сухожилия во второй четверти пятого матча серии финала НБА с «Торонто Рэпторс» и уже перенёс операцию. С высокой долей вероятности, он пропустит сезон-2019/20.
Ранее сообщалось, что Кевин Дюрант намерен рассмотреть предложения четырёх клубов НБА.