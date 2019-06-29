Игрок «Голден Стейт» Дюрант намерен рассмотреть предложения четырёх клубов НБА
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Как сообщает ESPN, речь идёт о таких коллективах, как «Бруклин Нетс», «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Клипперс» и самом «Голден Стейт».
Дюрант отказался от опции автоматического продления контракта с «Уорриорз» на следующий сезон. Теперь ГС планирует предложить игроку соглашение на пять лет на и сумму $221 млн, то есть его зарплата в среднем составит $44,2 млн в год.
Ранее сообщалось, что баскетболист НБА Коллисон завершил карьеру в 31 год и намерен посвятить себя религии.