Игрок «Голден Стейт» Дюрант намерен рассмотреть предложения четырёх клубов НБА

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Форвард «Голден Стейт Уорриорз» Кевин Дюрант намерен рассмотреть предложения от четырёх клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после выхода на рынок свободных агентов.
Игрок «Голден Стейт» Дюрант намерен рассмотреть предложения четырёх клубов НБА
  • © Global Look Press

Как сообщает ESPN, речь идёт о таких коллективах, как «Бруклин Нетс», «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Клипперс» и самом «Голден Стейт».

Дюрант отказался от опции автоматического продления контракта с «Уорриорз» на следующий сезон. Теперь ГС планирует предложить игроку соглашение на пять лет на и сумму $221 млн, то есть его зарплата в среднем составит $44,2 млн в год.

Ранее сообщалось, что баскетболист НБА Коллисон завершил карьеру в 31 год и намерен посвятить себя религии.

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