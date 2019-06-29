Баскетболист НБА Коллисон завершил карьеру в 31 год и намерен посвятить себя религии

Баскетболист Даррен Коллисон принял решение завершить карьеру и посвятить себя религиозной организации.

«Я всё ещё люблю баскетбол, но в моей жизни есть и более важные вещи, а именно семья и вера. Я из свидетелей Иеговы, моя вера значит для меня всё. Получаю огромную радость от того, что помогаю другим, участвую в служении по всему миру. Это приносит мне удовольствие, которое не сравнить ни с чет. В связи с этим я принял решение уйти из НБА», — приводит слова баскетболиста ESPN.

В прошлом сезоне Коллисон выступал за «Индиану Пейсерз», в составе которой набирал 11,2 очка и деле шесть передач за игру. В нынешнее межсезонье игрок рассчитывал на контракт с окладом $10-12 млн.

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» предложит максимальный контракт травмированному Томпсону.