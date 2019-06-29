ESPN: «Голден Стэйт» предложит максимальный контракт травмированному Томсону

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» намерен предложить травмированному защитнику Клэю Томпсоню максимальный контракт.

Как сообщает ESPN, речь идёт о пятилетнем соглашении на $190 млн.

Отмечается, что сделка может быть совершена в кратчайшие сроки, скорее всего, поскольку генменеджер «Уорриорз» Боб Майерс и агент Томпсона Грег Лоуренс уже обговорили все нюансы контракта.

Томпсон получил разрыв крестообразной связки левого колена в шестой игре финальной серии с «Торонто Рэпторс». Его нынешний контракт истекает 30 июня, и он станет неограниченно свободным агентом.

29-летний Томпсон был выбран «Уорриорз» на драфте НБА 2011 года. В среднем за карьеру он набирает 19,5 очков, выполняет 3,5 подбора, 2,3 передачи и 0,5 блокшота за матч.

Ранее сообщалось, что Крис Пол опроверг информацию о желании покинуть «Хьюстон» из-за конфликта с Джеймсом Харденом.